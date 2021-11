Wieder Corona-Warnstufe „Orange“ in Stralsund: Doch kein 2G-Plus auf dem Weihnachtsmarkt

Stralsund

Die Corona-Lage in Vorpommern-Rügen hat sich zum Wochenende hin entspannt. Der Landkreis befindet sich seit Freitagabend wieder in der Warnstufe „Orange“. Dadurch entfällt die angedachte 2G-Plus-Regel für die Weihnachtsmärkte auf dem Alten und Neuen Markt. Sie gilt jedoch weiterhin für alle Besucher, die den Weihnachtsmarkt im Rathaus Keller besuchen wollen. Auch bleibt dem Einzelhandel „2G“ vorerst erspart.

Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt erleichtert

„Natürlich sind wir erleichtert“, sagt Fabian Schwabe von Schluck und Happen, die mit ihrem Stand die Weihnachtsmarkt-Gäste auf dem Alten Markt mit Heißgetränken und weihnachtlichen Köstlichkeiten versorgen. „Schon die Kontrolle von 2G ist eine enorme Herausforderung, die wir mit unserem Personal stemmen. 2G-Plus wäre noch komplizierter geworden.“ Durch die reine 2G-Regel – Geimpfte und Genese ohne Test – würden sie nun vermutlich am Wochenende deutlich mehr Leute empfangen und bewirten können. „Dennoch sehen auch wir die Lage im Landkreis mit Sorge“, sagt Schwabe. „Wir hoffen, dass der Markt möglichst lange aufbleiben kann, sicher ist dies aber nicht.“

Landrat Kerth (SPD) gibt sich optimistisch

Optimistisch stimmt auch ein Zitat von Vorpommern-Rügen-Landrat Stefan Kerth (SPD). „Es ist in der derzeitigen Situation extrem wichtig, dass jeder selbst aktiv auf die Verhaltensregeln achtet. Das A und O ist die Kontaktvermeidung“, sagt er. Dennoch: „Da die Bevölkerung ’corona-müde’ ist, halte ich es für falsch, auch Außenkontakte strikt zu verbieten. Es ist sinnvoller, geordnete Begegnungen im Freien, z. B. Weihnachtsmärkte, stattfinden zu lassen. Wir haben den Verlauf der Pandemie selbst in der Hand. Vielmehr als alle denken. Wenn wir unsere Kontakte reduzieren und mutig auf die zugehen, die gleichgültig und egoistisch sind, tragen wir alle ein Stück dazu bei, dass möglichst bald wieder Normalität in unseren Alltag einzieht.“

Von Kay Steinke