Wiedereröffnung in Stralsund: Was den Netto am Knieperdamm jetzt besonders macht

Stralsund

So macht einkaufen Spaß! Der Stralsunder Netto-Markt am Knieperdamm erstrahlt derzeit in ganz neuem Glanz. Der Lebensmitteldiscounter Netto, eine Tochter der dänischen Salling Group, hat am Freitag die Wiedereröffnung des Stralsunder Marktes in Stralsund gefeiert. Nur knapp zwei Wochen hat der Umbau gedauert. Bis zuletzt hatten Filialleiterin Inken Möller und ihre 17 Mitarbeiter gut zu tun, bis sie am Freitag gegen 7 Uhr die ersten Kunden empfangen konnten. Der Markt ist jetzt nach dem Konzept Netto 3.0 gestaltet und soll in einer skandinavischen Ästhetik an die dänischen Wurzeln des Lebensmitteldiscounters erinnern. Durch die neue Raumgestaltung wirkt der Markt jetzt „größer“ und auch das „Shoppen in Corona-Zeiten“ soll leichter sein – weil zum Beispiel die Abstände großzügiger sind.

Netto-Regional-Chef Jens Wagner Quelle: Christian Rödel

Weitere Märkte sollen modernisiert werden

Der modernisierte Markt ist nur ein Vorbote. Laut Netto-Regional-Chef Jens Wagner sollen bis Herbst alle schwarz-gelben Netto-Filialen in der Hansestadt umgebaut sein. Der modern gestaltete Markt soll jetzt mit mehr Frischekompetenz bei den Kunden punkten. Dafür wurde das Obst- und Gemüseangebot deutlich ausgeweitet und hat mehr Platz im Eingangsbereich bekommen. Unter den insgesamt 1800 Produkten im Sortiment befinden sich rund 100 Obst- und Gemüsesorten.

Was sonst noch neu ist

Blick in den neuen Nettomarkt am Knieperdamm Quelle: Christian Rödel

Sonst will Netto das Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt stärker zu einem Erlebnis machen. Chefin Inken Möller führt neben der Obstabteilung zwei weitere Faktoren an. So sollen die angebotenen Lebensmittel deutlich enger in einem Zusammenhang stehen. Nach der Kühlstrecke folgt gleich der Getränkebereich. „Anders als bisher, werden diese Produkte jetzt an einer Stelle im Markt gebündelt präsentiert“, sagt Möller. „Dazu passend schließen sich Chips, Wein und Spirituosen an.“ Ihr Team freut sich jetzt auf den Kundenkontakt. Das Feedback am ersten Tag sei jedenfalls „ausnahmslos positiv“ gewesen. In der Filiale arbeiten insgesamt 17 Mitarbeiter. Im ganzen Kreis Vorpommern-Rügen gibt es 12 Märkte, die zusammen 350 Mitarbeiter haben. In ganz MV sind es sogar 112 Märkte mit rund 2000 Mitarbeitern. Die bundesweit knapp 350 Märkte mit mehr als 5500 Arbeitskräften erwirtschafteten zuletzt einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro.

Von Kay Steinke