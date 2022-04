Wiederholung statt Revolution: Darum ist das Fernsehen nicht innovativer

Stralsund

Gehören Sie zu denjenigen, bei denen jeden Abend der Fernseher läuft? Falls ja: Muss Ihnen nicht peinlich sein. In vielen anderen vorpommerschen Stuben sieht es sicher ähnlich aus. Lassen Sie uns kurz übers Programm reden.

„Let’s dance“ läuft in der 15. Staffel, Heidi Klum sucht das 17. Topmodell und Deutschland den 19. Superstar. Günther Jauch macht Kandidaten (und sich selbst) seit 1999 zu Millionären und in der ARD werden seit fast 1200 Wochen Tatorte unter die Lupe genommen.

Warum setzen die Sender auf Wiederholung statt auf Erneuerung? Weil Fernsehen die Rolle eines Familienmitglieds übernimmt. Es ist – wie Sie – in Ihrem Wohnzimmer zuhause. Sie beschäftigen sich jeden Tag miteinander. Da will man viel Vertrautheit und wenig Revolution.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deshalb ist das Programm in Sachen Innovation ebenso träge wie Sie, wenn Sie den Abend auf der Couch verbringen. Den Fernseher an- und mit ihm abschalten – das ist schon okay so. Eine intakte Familie braucht stabile Beziehungen.

Von Kai Lachmann