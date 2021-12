Das Video einer Wildschweinrotte in Stralsund-Grünhufe sorgt derzeit für viel Diskussion unter Anwohnern in den sozialen Netzwerken. Unter anderem beschäftigt sie die Frage, was mit den Tieren geschehen soll. Abschießen oder laufen lassen? Eine Umfrage zeigt, wie die OZ-Leser zum Thema stehen.