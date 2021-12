Wildschweine in Stralsund: So stehen die OZ-Leser zum Abschuss der Tiere

Stralsund

Eine Wildschweinrotte in Stralsund Grünhufe sorgt seit einigen Wochen für Aufruhr bei den Anwohnern. In den sozialen Netzwerken verbreitet sich ein Video der Bache mit den fünf Jungtieren, die über eine Straße laufen. Es wird unter Anwohnern diskutiert, wie mit den Tieren umgegangen werden solle. Töten oder laufen lassen? Die Meinungen sind unterschiedlich.

Von den Tieren gehe zumindest keine Gefahr aus, bestätigt der Stadtjäger. Angreifen würden sie wahrscheinlich nicht. Die führende Bache mit den fünf Jungtieren halte sich schon seit einigen Jahren in dem Gebiet um den Grünhufer Bogen auf.

„Ich finde sie niedlich!“

Noch sei es zu keinen Unfällen oder unschönen Begegnungen gekommen, warum die Tiere also vertreiben, fragen sich einige Facebook-Nutzer unter dem Beitrag der OZ. Die gehen ja auch bei Grün über die Ampel, das würden einige Menschen nicht mal schaffen, scherzt eine Userin. „Ich fahre ständig an denen vorbei und es ist nie was passiert“, schreibt Fanny Holtfreter dazu. „Die fressen in Seelenruhe, ich finde die niedlich.“ Ähnlich argumentiert Mandy Kindel: „Sie tun niemandem was. Jedes Tier hat ein Recht zu leben.“ Marika Staffeldt schreibt sogar, dass die Wildschweine zu Stralsund gehören würden.

Auch der Ersteller des Videos meldete sich unter dem Facebook Beitrag zu Wort. Er möchte auf keinen Fall, dass die Tiere abgeschossen werden. „Es sind sehr imposante Tiere und sie tun keinem etwas, also warum sollte man sie nicht am Leben lassen“, schreibt er. Der Facebook-Nutzer Gerhard Zaade plädiert dafür, die Rotte erstmal zu beobachten, bevor harte Geschütze aufgefahren werden. Denn meist würden sich die Jungtiere von den Bachen trennen und sich andere Reviere suchen.

Umfrage: Mehrheit will Rotte aus dem Stadtgebiet haben

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage, bei der zum Zeitpunkt der Auswertung 123 Personen teilgenommen haben, ist die Mehrheit tatsächlich dafür, dass die Wildschweine getötet werden sollen. Das Ergebnis ist knapp: 69 Teilnehmer wünschen sich, dass die Tiere aus dem Stadtgebiet verschwinden. Das sind 56,1 Prozent der Stimmen. 47 Personen, damit 38,2 Prozent, sind gegen das Töten der Wildschweinrotte. Weitere sieben Leser haben keine klare Meinung dazu und wählten die Option „Ich weiß nicht.“

Dass einige Menschen Angst vor den Tieren haben, zeigt sich auch in der Diskussion in den sozialen Netzwerken. „Alle, die hier schreiben „lass sie doch“, sind wohl noch nie einer Bache begegnet, die ihre Kinder verteidigt“, schreibt beispielsweise Jens Walter. „Die sollten unbedingt weg, die stehen schon vor der Haustür“, kommentiert ein Nutzer, der sich Thomas Ostsee nennt. Weil dort alles so durchgewühlt ist, könne man dort im kommenden Jahr Kartoffeln anpflanzen.

Sebastian Senftleben kenne die Problematik beispielsweise aus Berlin. Er schreibt: „Anfangs noch etwas scheu, werden sie Jahr für Jahr für den Menschen problematischer und müssen im Endeffekt leider auch manchmal geschossen werden.

Von Stefanie Ploch