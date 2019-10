Willkommen Emily, Paula und Mads

Stralsund

Willkommen auf der Welt: Im Kreißsaal des Helios Hanseklinikum in Stralsund kamen in der Woche vom 21. bis 27. Oktober 13 Mädchen und Jungen auf die Welt. Sechs von ihnen sollen an dieser Stelle genannt werden. Emily Boyaus Stralsund wurde am 24. Oktober geboren. Sie wog 3105 Gramm und war 49 Zentimeter groß. Kurz darauf folgte am selben Tag Paula Lohnkeaus Barth mit 3355 Gramm und 51 Zentimetern. Fritz Wunderlich aus Stralsund sorgte am 25. Oktober für Freude bei seinen Eltern. Er brachte bei einer Körpergröße von 53 Zentimetern stattliche 4075 Gramm auf die Waage.

Ihren Geburtstag am 26. Oktober feiern künftig Finn Orlowskiaus Stralsund (54 Zentimeter, 3605 Gramm), Ludo Dobrindtaus Stralsund (47 Zentimeter, 3000 Gramm) und Mads Ahrndtaus Stralsund (51 Zentimeter, 3550 Gramm).

Herzlichen Glückwunsch an alle Eltern, auch an jene, der Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Von OZ