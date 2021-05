Stralsund

Babyfreuden in Stralsund: 21 Kinder haben in der Woche vom 3. bis 9. Mai im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums in Stralsund das Licht der Welt erblickt. 13 von ihnen sollen an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Den Anfang machte am 3. Mai um 11.17 Uhr Iya Afina Mardakhiashvili aus Barth. Sie brachte bei ihrer Geburt 2900 Gramm auf die Waage und war 50 Zentimeter groß. Kurz darauf, um 13.17 Uhr, folgte Enno Lüth. Er wog bei einer Größe von 50 Zentimetern 3210 Gramm. Zu Hause wird er in Löbnitz sein.

Zuwachs für die Stadt Barth gab es auch am 4. Mai um 10.29 Uhr. Platon Iordanidis erblickte mit 3135 Gramm und 52 Zentimetern das Licht der Welt. Fiete Wüsthoff aus Stralsund folgte an diesem Tag um 17.16 Uhr mit 3440 Gramm und 52 Zentimetern.

Über die Geburt ihres Sohnes konnten sich die Eltern von Levi Schedlinski am 6. Juni um 4.32 Uhr freuen. Bei seiner Geburt wog er 3595 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Er wohnt in Stralsund.

Zuwachs für die Hansestadt

Zweimal gab es für die Hansestadt auch am 7. Mai Zuwachs. Zunächst wurde um 14.30 Uhr Marie Jürgens mit 3355 Gramm und 52 Zentimetern geboren. Um 20.17 kam dann Klara Landmesser auf die Welt. Sie wog 4175 Gramm und war 53 Zentimeter groß.

Ihren ersten Schrei gab dann am 8. Mai um 16.29 Uhr Ella Zimmer aus Stralsund im Kreißsaal von sich. Bei einer Größe von 50 Zentimetern wog sie 3585 Gramm. Um 22.10 Uhr wurde an diesem Tag Kilian Ian Meckert mit 2545 Gramm und 48 Zentimetern geboren. Sein Baybettchen steht ebenfalls in der Hansestadt.

Ein neuer Kinderwagen wird auch durch Millienhagen-Oebelitz rollen. Hier ist Ida Carlotta Zimmermann zu Hause. Das Mädchen wurde mit 3875 Gramm und 55 Zentimetern am 9. Mai um 1.16 geboren. An diesem Tag wird künftig auch Malena Gerhardt aus Barth ihren Geburtstag feiern. Sie erblickte um 8.04 Uhr mit einem Gewicht von 3680 Gramm und einer Größe von 53 Zentimetern das Licht der Welt.

Mathéo Milán René Lebkücher aus Stralsund beschloss am 9. Mai um 14.16 Uhr die Reihe der Geburten in dieser Woche. Er war 2975 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß.

Nachtrag für den 29. April

Einen Nachtrag haben wir noch für den 29. April zu vermelden. Über die Geburt ihres Sohnes freuten sich an diesem Tag um 16.39 Uhr die Eltern von Moritz Knuth aus Richtenberg. Er wog bei einer Körpergröße von 54 Zentimetern 4125 Gramm.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ