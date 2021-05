Willkommen Mia, Henry und Thea: Diese Babys wurden in Stralsund geboren

Stralsund

Babyfreuden in Stralsund: 13 Kinder haben in der Woche vom 26. April bis zum 2. Mai im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums in Stralsund das Licht der Welt erblickt. Acht von ihnen sollen an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Den Auftakt machte am 26. April um 5.36 Uhr Bahoz Nayif Muhsin aus Stralsund. Er wog bei seiner Geburt 3100 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Ihm folgte um 9.12 Uhr Mia Thieme, die 3485 Gramm auf die Waage brachte und 52 Zentimeter maß. Sie wird künftig in Negast zu Hause sein. Dritte im Bunde an diesem Tag war um 14.11 Uhr Thea Schmidt aus Grimmen mit 3945 Gramm und 54 Zentimetern.

Zuwachs für die Hansestadt Stralsund gab es am 27. April um 10.15 Uhr, als Henry Schulz mit 2450 Gramm und 48 Zentimetern das Licht der Welt erblickte. Ihren ersten Schrei gab Lucretia Ahlemann am 28. April um 0.07 Uhr im Kreißsaal von sich. Bei einer Körpergröße von 52 Zentimetern wog sie 3370 Gramm. Sie wird in Wieck auf dem Darß zu Hause sein.

Zwei Geburten gab es im Klinikum am 30. April. Zunächst kam um 11.17 Uhr Farh Kayim, aus Stralsund auf die Welt. Sie war 3260 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. Es folgte um 17 Uhr Ida Schuhr mit 2810 Gramm und 47 Zentimetern. Auch sie ist in Stralsund zu Hause.

Wonneproppen der Woche

Den Geburtenreigen beschloss am 2. Mai um 11.48 Uhr Paul Martens aus Stralsund. Er war mit 4180 Gramm und 54 Zentimetern zugleich der Wonneproppen der Woche.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ