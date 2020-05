Willkommene Abwechslung im Seniorenheim Tribsees

Tribsees

Das ist doch mal eine nette Idee. Auch in Corona-Zeiten mit zahlreichen Einschränkungen gibt es Möglichkeiten, älteren und behinderten Menschen in Pflegeheimen ab und zu etwas Abwechslung in ihrem Tagesablauf zu bringen.

Ständchen aus der Kirchengemeinde

So berichtet unser freier Mitarbeiter Harry Lembke aus Tribsees, dass Hannelore Schulze und Heike Teske, Mitarbeiterinnen der Evangelischen Kirchengemeinde, regelmäßig einmal in der Woche auf das Gelände des Awo-Seniorenhauses am Verbindungsweg kommen und Freude bringen. Den Zuhörern an den Fenstern und auf den Balkonen wird dazu nacheinander von mehreren Stellen aus – so können auch alle Bereiche des Komplexes daran teilhaben – mit Keyboard, Gitarre und Gesang etwas Unterhaltung in den oft recht eintönigen Alltag gezaubert. Auf die gleiche Weise erfreuten bereits auch Kindergruppen der Kirchengemeinde und der Arbeiterwohlfahrt, aber auch die Tribseeser Feuerwehrkapelle die Heimbewohner. Und für diese willkommenen Abwechslungen möchten sich die Senioren auf diesem Wege recht herzlich bedanken.

Anzeige

Dank von 87 Senioren

87 Männer und Frauen werden hier im Pflegeheim, das übrigens 1994 gebaut und übergeben wurde, umsorgt und betreut. Zur Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt gehört aber auch das Betreute Wohnen mit 30 Einheiten. 62 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl aller.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Kontaktverbot: Senioren im Pflegeheim Tribsees trotzen der Einsamkeit

Ältester OZ-Mitarbeiter ist 90 – und immer noch auf Tour

Von Ines Sommer