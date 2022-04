Stralsund

Ja, man hat sich in den vergangenen Wochen oft die Frage gestellt, ob dies der richtige Zeitpunkt für eine Gala sei. „Aber es braucht solch einen Abend. Denn Krebs fragt nicht, ob Krieg ist, sondern trifft täglich viele Menschen“, meinte Prof. Dr. Matthias Birth, Gründer der Stiftung „Betroffen“ und Initiator der „Windflüchter“ Charity-Gala, in seiner Festansprache.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig teilte als erneuter Ehrengast die Einstellung. „Es sind schwierige Zeiten. Umso wichtiger ist es aber, zusammen zu stehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Krebs vor keiner Situation Halt macht“, so Manuela Schwesig.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stand für die 5. "Windflüchter"-Gala bereits zum zweiten Mal als Ehrengast auf der Bühne. Quelle: Christian Rödel

Als sie im vergangenem Jahr erstmalig als Ehrengast der „Windflüchter“-Gala begrüßt wurde, hatte sie für die Stille Auktion eine Laufrunde mit sich angeboten, die sie am Morgen vor der nun 5. Charity-Veranstaltung einlöste. In diesem Jahr kam der gemeinsame Besuch eines Spieles der Volleyballdamen des mehrfachen Deutschen Meisters SSC Palmberg Schwerin unter den symbolischen – in einer Stillen Auktion nicht sichtbaren – Hammer.

Landrat Dr. Stefan Kerth war mit seiner Ehefrau Monika erneut Gast der „Windflüchter“-Gala. Mit Initiator Prof. Dr. Matthias Birth nahm er den Inhalt der Stillen Auktion in Augenschein und fand schnell ein Objekt der Begierde. Quelle: Christian Rödel

Über den roten Teppich schritten am Samstagabend neben der Ministerpräsidentin auch Innenminister Christian Pegel, Störtebeker-Publikumsliebling Wolfgang Lippert oder Moderatorin Victoria Herrmann in die Stralsunder Brauerei. Und neben vielen weiteren bekannten Gesichtern aus der lokalen Unternehmenslandschaft erschienen auch alle drei Kandidaten der bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl und Landrat Dr. Stefan Kerth. Deutschlands erfolgreichste Olympionikin, Kanutin Birgit Fischer, bot dann auch gleich ein exklusives Paddelevent für die Stille Auktion.

Spendenrekord wieder geknackt

Der Spendenrekord von 100 000 Euro sorgte im vergangenen Jahr für Begeisterungsjubel und für hohe Erwartungen an die 5. „Windflüchter“-Gala. Gegen Mitternacht war jedoch klar: Das kann man immer noch übertreffen. 120 000 Euro kamen durch Spenden, Verlosung und die Stille Auktion für die Stiftung „Betroffen“ zusammen. Bewegt dankte Initiator Matthias Birth allen an der Organisation beteiligten Mitstreitern und den unzähligen Sponsoren des Abends. „Es war das erste Mal, dass ich nicht aufgeregt war, sondern mich nur gefreut habe, weil ich so viele Leute hinter mir habe, die für alles eine Lösung finden“, sagte der Stiftungsgründer.

The Dark Tenor Billy Andrews heizte dem Publikum ordentlich ein. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Er gab auch einen Einblick in die Arbeit der Stiftung „Betroffen“. So wurde im vergangenen Jahr das Projekt „Krebs und Sport“ ins Leben gerufen, mit dem Patienten für die Tumortherapie und im Nachfeld fit gemacht werden. Außerdem wird dank der Spenden die Kampagne für die HPV-Impfung in Mecklenburg-Vorpommern vorangetrieben und als zukünftiges Projekt wird das in Stralsund geplante Kinder- und Jugendhospiz eine große Bedeutung für die Stiftungsarbeit haben.

Der Gala-Abend mit seinen hochkarätigen Künstlern – wie dem Dark Tenor Billy Andrews, den Living Sculptures LaMetta, dem Pop-Duo 2Welten, dem Berlin Show Orchestra, Fools Garden Sänger Peter Freudenthaler und The Voice Kids Talent Phil Schaller – und nicht zuletzt auch die Auktionsinhalte beeindruckten die Gäste.

Begeisterung für Künstler und Auktionen

„Auch ich habe natürlich mitgeboten“, sagt Wolfgang Lippert und verrät, dass es an seinem Tisch alle auf das Bildnis von Marlene Dietrich oder auch die Huskytour durch Schweden abgesehen hätten. Wer letztendlich den Zuschlag erhalten hat, wurde nicht mehr bekannt. Der Sänger und Moderator sagt aber auch: „Die Botschaft und die Menschen hier sind am wichtigsten. Ich habe Hochachtung davor, dass Professor Birth immer wieder die Kraft aufbringt und es so authentisch rüberbringt“, so Wolfgang Lippert.

Gründer der Stiftung "Betroffen" und Initiator der "Windflüchter"-Gala Prof. Dr. Matthias Birth begrüßte auf dem roten Teppich auch Sänger und Moderator Wolfgang Lippert samt Ehefrau Gesine. Quelle: Christian Rödel

Auch das Moderatoren-Duo Andreas Ballschuh und Lenn Kudrjawizki überzeugten erneut die Gäste. „Wir haben die beiden schon im letzten Jahr hier gesehen und gehofft, dass sie wieder dabei sind. Es ist ein unglaubliches Programm, das hier auf die Beine gestellt wird“, lobt die Stralsunder Notarin Katja Fahl, die nicht zum ersten Mal zu Gast war.

Zahlreiche spendable Gäste machten den Abend in der Stralsunder Brauerei erneut zum Erfolg. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Es ist eine irre Aktion“, meint auch Innenminister Christian Pegel. „Tolle Künstler, eine beeindruckende Spendensumme und bewegende Schicksale. Es ist gelebte Solidarität, dass so viele Leute aus Politik, Gesellschaft und Unternehmer hier mit Freude dabei sind und helfen. Das ist ein tolles Konzept.“

Von Wenke Büssow-Krämer