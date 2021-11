Parow

Die Marinetechnikschule (MTS) in Parow liegt nicht ohne Grund direkt am Strelasund. Hier wird jeder Soldat ausgebildet, der mal im technischen oder seemännischen Dienst eingesetzt wird. Die Theorie ist die eine Seite, aber wer auf einem Marineschiff anheuern will, muss natürlich auch schon mal drauf gefahren sein.

In Parow liegen 24 Boote

Im Bootshafen in Parow liegen deshalb 24 Boote, auf denen ausgebildet wird – von der Pinasse über die Barkasse und das Speedboot bis hin zum V-Boot. Gerade erst sind sie aus dem Wasser gekrant und in die Halle gezogen worden. Im Winterhalbjahr werden sie nun wieder auf Vordermann gebracht.

Winterzeit im Marine-Bootshafen der MTS in Parow: Die Boote stehen sicher und trocken in der Halle und werden hier gewartet. Quelle: Ines Sommer

Einer, der hier auf und unter Deck wirbelt, ist Johannes Demuth. Er hat „draußen“ Bootsbauer gelernt und entschloss sich 2009, zur Marine zu gehen. „Ich hab in Parow meine Grundausbildung gemacht, war bis 2013 in Flensburg und kam dann zurück in die Heimat“, sagt der 33-Jährige. Für 15 Jahre hat er sich verpflichtet, ist nun also Soldat auf Zeit.

Im Sommer Boote jederzeit startklar

Johannes Demuth ist Bootsbauer und arbeitet als Tischler im Marinehafen. Quelle: Ines Sommer

„Unsere Aufgabe ist es im Sommer, die Boote jederzeit startklar zu haben, denn die fahren morgens um 8 Uhr raus zur Ausbildung. Kleinere Reparaturen und Wartungsarbeiten übernehmen wir selbst. Ungefähr alle zwei Jahre kommen die Boote für größere Sachen in die Werft“, so der Stralsunder.

Bis März/April muss die Technik nun umfangreicher gewartet werden. Der Job ist anspruchsvoll, denn mit allen Materialien, die auf dem Schiff verbaut sind, müssen sich Johannes Demuth und seine Kollegen auskennen. Holz, verschiedene Kunststoffe und Metall. „Wir haben eine Tischlerei, in der ich arbeite. Lackiererei, Schlosserei, Elektrowerkstatt, Schweißtisch, Lager und Versorgungsbereiche gehören auch dazu. Man kann sich das vorstellen wie auf einer kleinen Bootswerft“, so der junge Mann stolz. Er ist übrigens auch in seiner Freizeit eng mit Boot und Wasser verbunden, denn er segelt und angelt gern. Als Skipper ist er auch manchmal bei der Regatta ums „Blaue Band“ dabei. Die nötigen Bootsscheine hat er natürlich schon ewig in der Tasche.

„Reinschiff“ im Winterlager

Auch die Speedboote werden im Winterlager auf Vordermann gebracht. Quelle: Ines Sommer

Wenn die Boote ins Winterlager kommen, heißt es zunächst „Reinschiff“. Mit anderen Worten: Großreinemachen auf dem Boot. Loose Teile, wie zum Beispiel der Anker, werden ausgebaut und geprüft. „Wir gucken uns genau an, was zu tun ist. Das kommt alles auf die Arbeitsliste, die wir ab November Stück für Stück abarbeiten.“

Da werden Anlagen und Ventile überprüft. „Da muss alles beweglich sein, darf nicht festgammeln.“ Öl- und Filterwechsel stehen ebenfalls an. Anders als beim Auto kann das Altöl hier aber nicht einfach nach unten ablaufen. Auf dem Boot ist das aufwendiger, denn die Flüssigkeit muss oben raus...

„Schleifen ist nicht gleich schleifen“

Schleifen will gelernt sein. Man muss genau wissen, bis zu welcher Schicht man sich vorarbeiten darf, sagt Johannes Demuth. Quelle: Ines Sommer

Der Anti-Rutsch-Belag – ein Muss für die Sicherheit an Bord – wird ausgebessert. „Wir lackieren Aufbauten, mischen dazu den Lack selbst an. Wir polieren Messingteile, prüfen den Kompass. Falls der nicht mehr hinhaut, wird er zur Reparatur weggeschickt“, zählt Johannes Demuth einige Arbeiten auf. Das für die meisten Hobby-Handwerker eher ungeliebte Schleifen ist im Bootsbau ein Muss. „Aber schleifen ist nicht gleich schleifen. Man muss genau wissen, bis zu welcher Schicht man sich vorarbeiten darf. Und wer die richtige Technik beherrscht, ist auch zügig fertig.“ Jeder Bootsrumpf bekommt zudem im Winter einen Anti-Fouling-Anstrich. Das ist eine Schicht, die vor Algen und Muscheln schützen soll.

Wie auf einer kleinen Bootswerft

Vieles muss direkt auf dem Boot gemacht werden, dazu klettern die „Werftmitarbeiter“ dann auf Barkassen und Pinassen, die in den Hallen trocken und sicher stehen. Alles kein Problem für die Parower Hafencrew. „Mir gefällt, dass die Arbeit so abwechslungsreich ist. Verschiedene Bootstypen, verschiedene Materialien, das reizt doch, und wir können selbstständig und kreativ arbeiten“, findet der Oberstabsgefreite und setzt wie seine Kollegen auf Qualität der abgelieferten Arbeit.

Ob Kutter zum Segeln und Rudern, Rettungsboote, kleine P12-Pinassen oder große V-Boote, viele der Parower Boote sind den Stralsundern schon begegnet. Marinesoldat Johannes Demuth weiß, warum. „Im Sommer sind wir fast jedes Wochenende im Einsatz. Wir helfen bei der Absicherung von großen Events. Kieler Woche, Hansesail, Hafentage oder Sund-, Vilm- und Boddenschwimmen, vor Corona waren wir überall dabei, hatten zum Beispiel Ärzte an Bord.“

33 Zivilisten und Soldaten arbeiten im Parower Bootshafen

Materiallager wie in einer richtigen Werft. Quelle: Ines Sommer

Hinter „wir“ stecken insgesamt noch 32 Kollegen, Zivilangestellte und Soldaten, die zum Team des Bootshafens gehören. „Das Gute, jeder vertritt einen bestimmten Fachbereich und bringt die entsprechenden Spezialkenntnisse und Erfahrungen mit. Wir haben Motorenschlosser, Segelmacher, Elektriker, Tischler oder Lagerarbeiter. Da greift alles sinnvoll ineinander, wir arbeiten Hand in Hand. Und auch wenn mal etwas knifflig ist, knobeln wir gemeinsam an einer Lösung“, sagt Johannes Demuth und strahlt. Hört sich an, als hat da einer seinen Traumjob gefunden.

Von Ines Sommer