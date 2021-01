Winterfotos gesucht: So schön ist Stralsund im Schnee!

Stralsund

Stralsund erstrahlt im Schnee! Es ist der erste in diesem Winter am Stralsund, der auch wirklich liegen geblieben ist. Haben Sie von der weißen Pracht Fotos gemacht? Dann teilen Sie diese doch mit uns! Sie können die Bilder einfach über dieses Formular hochladen oder Sie schreiben uns eine Mail an stralsund@ostsee-zeitung.de . Alle Bilder sammeln wir in einer Bildergalerie.

Zur Galerie Weiße Flocken haben Stralsund am Mittwochabend in eine Winterlandschaft verwandelt. Eine Auswahl an Fotos zeigt, wie schön Stralsund im Winter sein kann.

Schnee und Glätte haben natürlich auch ihre Tücken. So kam zwischen Stralsund und Rügen ein LKW von der Fahrbahn ab. In den letzten Tagen kam es weiterhin zu mehreren Glätteunfällen.

Von OZ