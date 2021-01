„Wir machen auf“? Fehlanzeige – Darum blieben in Stralsund die Läden zu

Stralsund

Einzelhändler in Deutschland wollten am Montag ihre Geschäfte trotz Lockdown und Androhung von Bußgeldern in vier- oder fünfstelliger Höhe öffnen. Die Aktion #wirmachenauf ist groß im Internet angekündigt und viel diskutiert worden. Doch dann passierte – nichts. Der Krefelder Unternehmer und Initiator Mecit Uzbay verschob das Vorhaben wegen rechtlicher Unklarheiten um eine Woche. Darüber informierte er in einer zur Aktion gehörenden Gruppe im Kommunikationsdienst Telegram.

Eine Liste, in der sich Gewerbetreibende eintragen können, die ihren Laden öffnen wollen, sollte ursprünglich zu Wochenbeginn auf www.coronapedia.de/wirmachenaufliste veröffentlicht werden. Nun hat sie Uzbay, der sich als unpolitisch bezeichnet, für Mittwoch angekündigt. Ob sich Händler aus Stralsund beteiligen, ist bisher nicht bekannt.

Kunden können Bestellungen abholen

In den Schaufenstern in der Fußgängerzone waren am Montag weder Werbung für noch Hinweise auf die Aktion zu sehen. Bei Nieselregen verirrten sich zudem nicht mehr Kunden als sonst während des Lockdowns in die Ossenreyerstraße. Zuvor hatten zumindest zahlreiche Facebook-Nutzer auf der Seite der Stralsunder OZ-Redaktion ihre Unterstützung der Aktion kundgetan und angekündigt, einkaufen zu gehen. In den Schaufenstern waren lediglich Zettel in den Geschäften zu sehen, auf denen die Händler ihre Handynummern und E-Mail-Adressen mitteilen. Denn falls Kunden etwas aus einem der Läden kaufen möchten, können sie das vorab absprechen und die Ware an der Eingangstür abholen.

Das Ordnungsamt, durch Medienberichte für diesen Tag besonders sensibilisiert, zog folgende Bilanz: „Null!“, so Stadtsprecher Peter Koslik. Stichproben seien in der Altstadt, in Grünhufe und der Tribseer Vorstadt gemacht worden – ohne besondere Vorkommnisse.

„Wir lassen uns nicht tatenlos hinrichten“

Nicht nur #wirmachenauf fand keine Resonanz in Stralsund, auch eine für Montag geplante Gegen-Aktion mit dem Titel „Wir machen auf_merksam“ hatte keine Mitmacher. Möglichst viele Modehändler sollten ausgedruckte Plakate in ihre Schaufenster hängen, sich damit fotografieren und das Bild in sozialen Netzwerken hochladen.

„Wenn die für die laufende Saison eingekaufte Ware nicht verkauft wird, so muss sie nahezu komplett abgeschrieben werden“, heißt es auf der zur Aktion gehörenden Internetseite freundschaftsdienst.eu. „Viele unter uns teilen bestimmt nicht die Meinung der Regierung, dennoch sind wir bereit, die angeordneten Maßnahmen zu befolgen. Jedoch nicht zu jedem Preis. Wir lassen uns nicht tatenlos hinrichten!“ Gefordert wird „eine angemessene Entschädigung“ durch den Staat.

Adler-Modemärkte sind insolvent

Für den Handel gibt es derzeit lediglich eine Überbrückungshilfe in Form eines Zuschusses zu den monatlichen Fixkosten, also für Miete und Strom. Die Höhe des Fixkostenzuschusses variiert zwischen 30 und 90 Prozent, je nachdem, in was für einer Höhe die Händler den Umsatzrückgang nachweisen können. „Wir lagen im November knapp über der Grenze, haben also nichts bekommen“, sagt Robert Jesske. „Aber wir beantragen, was möglich ist“, so der Filialleiter des Jesske-Bekleidungsgeschäfts im Stralsunder Zentrum. Er beklagt, das Verfahren sei sehr bürokratisch.

Die Aktion #wirmachenauf unterstütze er nicht. Jedoch sei es gut, dass dadurch die schwieriger werdende Situation der Geschäftsleute ins allgemeine Bewusstsein gelange. „Man sieht ja an den Adler-Märkten, wohin es führen kann.“ Die Kette hatte am Montag bekannt gegeben, insolvent zu sein.

Laden offen, aber Kunden fehlen

Online-Bestellungen gingen zwar ein, doch sie erreichten bei Weitem nicht den Umfang des Umsatzes, der vor Ort erwirtschaftet werden würde, sagt Jesske. Die aktuelle Winterware wird er wohl in dieser Saison kaum noch los, vermutet er. Auch die Planung sei schwierig: „Wir müssen jetzt die kommende Herbst- und Winterware bestellen, damit sie produziert werden kann.“ Bestelle er nichts, könne er auch nichts verkaufen. Aufgrund der Unsicherheit reduziere er die Umfänge.

Silvana Troles betreibt seit drei Jahren den Blumenladen „Blütenweiß & Rosenrot“ in der Mönchstraße. Quelle: Kai Lachmann

Doch selbst wenn ein Geschäft öffnet, ist damit noch lange nicht alles gut. Blumenläden beispielsweise dürfen in MV aufmachen. Doch Silvana Troles, die in der Mönchstraße „Blütenweiß & Rosenrot“ betreibt, sagt: „Die Anlässe, Blumen zu verschenken, fehlen.“ Geburtstage feiere niemand mehr, große Hochzeiten fänden nicht statt, es fehle an Laufkundschaft und Touristen. „Auch die Gastronomie und Hotellerie fallen als Kunden weg.“ Im ersten Lockdown habe sie Unterstützung beantragen können, nun sei keine Förderung für sie möglich, da sie ja öffnen könne. Die Mieten in Stralsund seien hoch. Sie vermutet deshalb, dass es nicht jedes Geschäft durch diese Zeit schaffen werde. „Ich hoffe, dass das der letzte Lockdown sein wird.“

Kritik mit demokratischen Mitteln äußern

Die Misere der Händler erreicht nun auch die regionale Politik. „Obgleich ich die Initiative sehr gut verstehen kann, da bisher weder in der Bundes- noch in der Landesregierung irgendein Engagement für den stationären klein- und mittelständischen Einzelhandel erkennbar ist, werden wir uns nicht an der Öffnungs-Aktion beteiligen“, sagte Mathias Löttge (Bürger für Vorpommern-Rügen) und Händler aus Born im Vorfeld der OZ.

„Ursächlich dafür ist unter anderem auch die Tatsache, dass ich nicht sicher bin, ob die Aktion nicht politisch missbraucht wird. Als ehemaliger Bürgermeister und Kommunalpolitiker mit Vorbildwirkung halte ich mich natürlich an die Verordnung – auch dann, wenn es durchaus Ansätze für Kritik gibt“, so der Kreistagspolitiker. „Diese Kritik werde ich aber auch weiterhin nicht durch Rechtsverstöße, sondern mit den mir in einer Demokratie gegebenen Mitteln äußern.“

