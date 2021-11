Stralsund

Jetzt kann die Adventszeit kommen – eigentlich. Die Weihnachtstanne steht geschmückt auf dem Alten Markt. Die Lichterkette ist montiert und muss nur noch angeknipst werden. Und das soll am 22. November um 17 Uhr durch die Hand von Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) passieren.

Doch die Corona-Zahlen in Deutschland, MV und auch Vorpommern-Rügen sind besorgniserregend hoch. Die Inzidenz lag am Mittwoch im Landkreis bei knapp unter 200, gemeldet wurden 119 neue Infektionen. Wird der Weihnachtsmarkt in Stralsund deswegen auf den letzten Metern gestoppt?

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich für sein Bundesland bereits für eine Absage ausgesprochen. „Man kann sich doch nicht vorstellen, dass man auf dem Weihnachtsmarkt steht, Glühwein trinkt und in den Krankenhäusern ist alles am Ende“, sagte er dem Sender RTL.

Weihnachtsmarkt in Stralsund soll weiter stattfinden

Soweit ist man in Stralsund nicht. „Wir gehen davon aus, dass der Weihnachtsmarkt wie geplant stattfinden kann. Das ist der aktuelle Stand“, heißt es aus dem Stralsunder Rathaus.

Für den Stralsunder Weihnachtsmarkt liegt bereits die Genehmigung, die so genannte Gestattung, vor. Also fast schon wieder wie früher? Oder überwiegt die Angst vor Corona? Wir fragten Einwohner und Unternehmer.

Stralsunder Hoffen auf Glühwein und Schlittschuhlaufen

„Nachdem wir letztes Jahr auf alles verzichtet haben und das im Endeffekt auch nicht viel gebracht hat, freue ich mich jetzt umso mehr das weihnachtliche Stralsund. Schön essen und trinken, und das gemeinsam mit Freunden, wäre schön, wenn das endlich wieder möglich ist“, sagt Birgit Rubbert aus Stralsund und schiebt hinterher: „Ich bin auch schon gespannt, welche Stände im Rathauskeller aufgebaut werden.“

Familie Johns freut sich vor allem für ihren jüngsten Sohn auf den Weihnachtsmarkt. „Er möchte Mutzen und hofft, dass alle Karussells starten können und würde auch gerne das Schlittschuhlaufen ausprobieren“, sagt Mutter Mandy. „Das Schöne daran ist doch gerade, dass man zwischen allen optischen Eindrücken auch mal stehen bleiben und genießen kann. Im letzten Jahr bekam man zwar einen Glühwein, musste mit ihm aber weiterziehen. Wenn es gut riecht, möchte man aber auch bleiben“, meint die Stralsunderin. Sie hofft, dass sie wie gewohnt einen Glühwein neben der Schlittschuhbahn mit Sternenbeleuchtung genießen darf.

Händler: Weihnachtsmarkt bringt viele Leute nach Stralsund

Und was sagen die Stralsunder Unternehmer der Altstadt? „Unsere Erfahrung ist, dass der Weihnachtsmarkt die Leute eher vom Shoppen abhält“, sagt Kai-Uwe Gude, der direkt in der Stralsunder Bummelmeile zwei Modegeschäfte betreibt. „Aber für die Stadt ist der Weihnachtsmarkt wichtig, da er ja Frequenz reinbringt. Und die Stadt kann nur leben, wenn Leute unterwegs sind. Daher ist es auch für uns als Einzelhändler wichtig, dass er stattfindet“, meint der Kaufmann.

Allerdings macht er sich auch seine Gedanken, wie sich das Infektionsgeschehen in den zwei Wochen entwickelt. „Was passiert bis dahin? Trotzdem hoffen wir als Händler auch für unsere Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt, dass wir unsere Geschäfte machen können, dass die Markttreibenden schöne Stände kreieren und auch wir werden mit schön dekorierten Schaufenstern unseren Teil dazu beitragen“, freut sich Kai-Uwe Gude auf den Advent und das damit verbundene bunte Geschehen auf Stralsunds Märkten.

Attraktionen und Einschränkungen beim Stralsunder Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt ist wie immer in drei Bereiche unterteilt. Auf dem Alten Markt geht es beschaulich zu, gern genutzt von Familien. Das besondere ist die Eisbahn, die in diesem Jahr wieder einlädt und sogar mit neuem Stern von der Manufaktur Masson ausgestatter wird. Geöffnet ist der kleine, gemütliche Markt mit vielen Ständen zum Schlemmen und Glühweintrinken bis zum 9. Januar. Auch Riesenrad und Eisbahn laden bis dahin ein.

Auf dem Neuen Markt haben die Schausteller das Sagen und bieten ihre Fahrgeschäfte, aber natürlich auch Buden mit Essen und Trinken an. Bis zum 22. Dezember können sich die Besucher hier aufs Karussell wagen, losen oder Büchsen werfen.

Für die zwei Märkte gilt die 3 G-Regel. Das werde stichpunktartig kontrolliert. „Mundschutz muss man draußen nicht tragen, die Menschen können sich frei bewegen“, so Weihnachtsmarkt-Manager Timo Viecens.

Besonders beliebt und deshalb auch Anziehungspunkt für viele Gäste aus der Ferne ist der Handwerkermarkt im Rathauskeller. Zahlreiche Unternehmen bieten hier ihre handgefertigten Sachen an. Allerdings gelten ein paar Einschränkungen: So gibt es eine Obergrenze von 400 Gästen plus Händler, ausgerechnet anhand der Fläche und im Corona-Konzept festgehalten. Es gilt Maskenpflicht, zudem wird 3G am Eingang kontrolliert. Auf ein Bühnenprogramm wird – wie in der Corona-Landesverordnung gefordert – verzichtet.

Von Ines Sommer und Wenke Büssow-Krämer