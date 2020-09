Wirtschaftsausschuss: Vorpommern muss besser vermarktet werden 

Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen macht Tempo bei der angestrebten Neuordnung der Wirtschaftsförderung in Vorpommern, die Anfang August angestoßen worden war.

Die Gesellschafter der Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG) Greifswald sowie der Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (FEG) in Pasewalk – die Landkreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, die Hansestädte Stralsund und Greifswald sowie die Sparkasse Vorpommern – hatten dazu eine von ihnen in Auftrag gegebene Studie der Unternehmensberatung Agiplan öffentlich gemacht.

Wirtschaftspolitische Akteure der Region eingeladen

Nachdem daraufhin die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vorgeprescht war und für einen Ausstieg aus der WFG gestimmt hatte, erklärte Landrat Stefan Kerth ( SPD), das Thema ebenfalls zügig in den Ausschüssen des Kreistages zur Diskussion zu stellen. Am Montagabend befasste sich als Erstes der Wirtschaftsausschuss damit. Zur Sitzung waren auch die wirtschaftspolitischen Akteure der Region von Sparkasse Vorpommern, Industrie- und Handelskammer ( IHK) und Stralsunder Mittelstandsvereinigung eingeladen sowie der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Norbert Zdrowomyslaw von der Hochschule Stralsund (HOST).

Hans Ulrich Tappe, Projektleiter bei Agiplan, erläuterte in seinem Vortrag die Vorgehensweise der Untersuchung. Stichworte hier, einen externen und neutralen Blick auf die bisherige Wirtschaftsförderung in Vorpommern zu werfen. WFG und FEG waren demnach in diesen Prozess mit eingebunden. Es habe dazu Expertengespräche gegeben, etwa mit Vertretern von Sparkasse, Unternehmerverband Vorpommern, den beiden Hansestädten Stralsund und Greifswald sowie den Landkreisen, um die Erwartungen an die Wirtschaftsförderung der Region in Erfahrung zu bringen.

Dreiteilung künftiger Wirtschaftsförderung favorisiert

Die Studie mündete in drei Vorschläge, etwa die Fusion von WFG und FEG oder die Aufteilung der Wirtschaftsförderung auf die beiden Landkreise. Doch die anschließende Diskussion konzentrierte sich schnell auf den dritten Vorschlag, den auch Agiplan favorisiert: eine Dreiteilung künftiger Regionalentwicklung. Bei dieser soll ein Verein das Standortmarketing leisten. Dessen Mitglieder könnten ein breites Spektrum interessierter Multiplikatoren abdecken – Unternehmer, Institutionen bis hin zu Wissenschaftlern der Hochschulen.

Die Betreuung der Unternehmer vor Ort und die Hilfe bei der Realisierung konkreter Ansiedlungen soll demnach in die Hände von „Kümmerern“ und „Lotsen“ der Wirtschaftsförderer in den Landratsämtern und Rathäusern der Hansestädte gelegt werden. Firmen außerhalb des Landes würden künftig von „Invest in MV“, der Wirtschaftsförderung der Landesregierung, für Vorpommern interessiert werden. Alles zusammen etwas, das bereits in den Expertengesprächen so herausgehört worden war.

Das Thema neu denken

Sparkassen-Vorstandschef Ulrich Wolff, Mitgesellschafter und – wie er selbst sagte – „potenter Geldgeber“ der WFG, erklärte: „Ich finde es phänomenal, dass wir jetzt das Thema Wirtschaftsförderung neu denken.“ Die Sparkasse trage das Konzept mit.

Für Thorsten Ries, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Rostock, ist die bisherige Kleinteiligkeit der Wirtschaftsförderung nicht zielführend. „Ich halte es angemessen, die Dinge neu zu denken“, sagte Ries und hofft, dass Vorpommern damit die Chance bekommt, in puncto Regionalentwicklung mehr sichtbar zu werden. „Die IHK möchte diesen Prozess aktiv mitbegleiten.“

Nach 30 Jahren: Zeit für den Prüfstand

Stefan Suckow von der Stralsunder Mittelstandsvereinigung bescheinigte den Machern der Studie eine analytische Herangehensweise, vermisste aber Kriterien, die definieren, wie sich die Effizienz von Wirtschaftsförderung messen lasse.

Kritik wie Zustimmung kam aus dem Ausschuss. Die Stichworte beinhalteten dabei, dass der angestrebte Transformationsprozess nicht klar genug herausgearbeitet worden sei sowie die Feststellung, dass es richtig sei, die Wirtschaftsförderung nach 30 Jahren auf den Prüfstand zu stellen.

Keine Kompetenz aus der Region abfließen lassen

Professor Zdrowomyslaw (HOST) konstatierte weitgehende Einigkeit in der Runde, dass Vorpommern sich besser vermarkten müsse. Er legte den Fokus zudem darauf, die Mitarbeiter von WFG und FEG jetzt schnell mit in den Prozess einzubinden, um ihnen eine Perspektive aufzuzeigen. „Sonst besteht die Gefahr, dass Kompetenz aus der Region abfließt“, so der Professor. Der auch darauf hinwies, dass erst die künftigen Aufgaben definiert werden müssten, bevor über neue Strukturen gesprochen werde.

Eine Anregung, die Ausschussvorsitzender Maximilian Schwarz ( CDU) aufgriff. Er forderte Landrat Kerth auf, zur nächsten Ausschusssitzung eine Art Aufgaben- und Struktur-Organigramm für den angestrebten Ausbau der Kapazitäten zur Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung vorzulegen.

Zweifel an einheitlicher Regionalentwicklung

Am Schluss der Sitzung ließ Alexander Benkert, Bürgermeister der Gemeinde Süderholz, noch mal Dampf ab: „Wir bewegen uns mit dem favorisierten Konzept gerade weg von Vorpommern, wenn die Landräte und die Bürgermeister der Hansestädte künftig ihre eigene Wirtschaftsförderung betreiben“, so Benkert, der darauf hinwies, dass gerade die WFG mit ihrer Arbeit stets versucht habe, ganz Vorpommern zu vermarkten.

Von Jörg Mattern