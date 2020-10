Wismar/Stralsund

Elisa Breede hat gerade den mit 400 Euro dotierten Technikerinnen-Preis des Wismarer Zonta-Clubs bekommen. Vormittags Verteidigung der Masterarbeit, nachmittags Preisverleihung: Das war ein intensiver Montag für die Absolventin der Wismarer Hochschule.

„Mit dem Preis wollen wir hervorragende Leistungen im ingenieurtechnischen Studium auszeichnen, mit dem Ziel, das Potenzial und Interesse für angehende weibliche Führungskräfte zu steigern“, stellt Heidi Wollensack vom Wismarer Zonta-Club den seit 2007 vergebenen Preis vor.

Anzeige

Bewerben können sich jedes Jahr die Absolventinnen der Fakultät Ingenieurwissenschaften an der Wismarer Hochschule, also aus den Fachbereichen Bauingenieurwesen; Elektrotechnik und Informatik; Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik (MVU) und dem Bereich Seefahrt (SF).

Super Leistungen und Engagement

Elisa Breede hatte von Prof. Dr.-Ing. Dieter Glaner als Bereichsleiter für das Bauingenieurstudium in Wismar vom Preis erfahren und sich beworben. Die Jury aus engagierten Wismarer Frauen in Führungspositionen befand die Stralsunderin für preiswürdig, insbesondere für ihren hervorragenden Abschluss und durch ihr starkes soziales Engagement.

Wismarer Zontians stärken Frauen Der Wismarer Zonta-Club wurde 1994 gegründet, derzeit engagieren sich 19 berufstätige Frauen in Führungspositionen für eine nachhaltig gerechtere Welt für Mädchen und Frauen. Der Wismarer Club ist bisher der einzige in Mecklenburg-Vorpommern, international engagieren sich mehr als 30 000 Frauen in 66 Ländern, lokal und international als großes Netzwerk. Auf internationaler Ebene hat Zonta Stimme und beratenden Status bei den Vereinten Nationen, bei Unicef, Unesco und Unifem (Entwicklungsfonds der UN für die Frau), bei der Internationalen Arbeitsamtsorganisation ( ILO) und beim Europarat. Zonta hat eigene Vertreterinnen bei der UN in New York, Genf, Paris und Wien. Die deutschen Clubs gehören dem Deutschen Frauenrat an. Die Zontians vergeben jedes Jahr einen weiteren Preis in Wismar. Mit dem Wettbewerb „Young Women in Public Affairs“ verfolgt Zonta international das Ziel, junge Frauen zu ermutigen, sich im öffentlichen Leben, in der Politik oder in gemeinnützigen Organisationen einzusetzen. Mit dem Award soll in erster Linie die bisherige ehrenamtliche Arbeit gewürdigt werden. Außerdem soll er die Mädchen und jungen Frauen motivieren, sich mit der Stellung der Frau in der Welt auseinanderzusetzen, und sie ermutigen, weiterhin ehrenamtlich tätig zu bleiben und eine verantwortliche führende Stellung im öffentlichen Leben anzustreben. Bewerben können sich junge Frauen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren, die die Ziele von Zonta unterstützen und den Status der Frau verbessern wollen und die sich ehrenamtlich und federführend für die Gemeinschaft engagieren. Der Preis ist lokal mit 300 Euro dotiert, die Wismarer Preisträgerin nimmt an der regionalen und internationalen Ausschreibung teil. Bewerbungsfrist ist der 31. Januar, auf der Webseite des Wismarer Zonta-Clubs gibt es die Ausschreibungsunterlagen: www.zonta-wismar.org.

Sie war Leistungs- und Rettungsschwimmerin, hat sich in Stralsund als Übungsleiterin und Jugendwartin für den DLRG engagiert und dazu ihre Hunde als Rettungshunde für Suchstaffeln ausgebildet. Beim Studium in Wismar fehlte die Zeit für so ein Engagement. „Das sind 10 bis 15 Stunden Training jede Woche mit dem Hund, um in der Hundestaffel helfen zu können“, erzählt sie.

Aus Stralsund zum Studium nach Wismar

Nach dem Abitur in Stralsund hat Elisa Breede erst eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten gemacht, dann das Studium in Wismar begonnen. Den Bachelor-Abschluss (Note 1,0) erreichte sie 2019, nun hat sie den Masterabschluss mit der Spezialisierung Bauen im Bestand mit der Note 1,1 nachgelegt.

Lesen Sie auch: „Bei uns brennt die Hütte“: Eine Mitarbeiterin erzählt vom Corona-Chaos im Gesundheitsamt

Mitten im Studium kam der Sohn zur Welt – morgens noch im Hörsaal, abends im Kreißsaal. „Das ist etwas, was auch nur in Wismar so funktioniert“, dankte die Absolventin. „Wir sind hier eine kleine Fakultät, man ist als Student keine Nummer.“

Schwanger durchs Studium

Sie musste wegen des Geburtstermins Prüfungen verschieben. „Das ging ganz unkompliziert“, dankt sie. Allerdings gehörte sie auch zu den engagierten Studierenden, „die regelmäßig in der Vorlesung sind“.

Lesen Sie auch: Wismar: Studienbeginn unter Corona Bedingungen

Nach der Geburt war sie gleich wieder im Hörsaal, um weiterhin in ihrer starken Studiengruppe agieren zu können. Der Mann war in Elternzeit. „Unsere Professoren sind große Klasse und so unkompliziert“, dankt sie und erzählt, dass sie regelmäßig das schlafende Neugeborene mit im Hörsaal oder im Seminarraum hatte.

Hochschwanger Masterverteidigung

In sechs, sieben Wochen kommt Kind Nummer zwei zur Welt. Ihre Masterverteidigung machte sie mit links und hochschwanger. „Mir geht es ja gut!“, dankt sie. Nun bleibt sie zu Hause, eine Arbeitsstelle für nach der Elternzeit hat sie bereits. Die Familie wohnt wieder in Stralsund, wegen der Großeltern.

Lesen Sie auch: MV startet ins Wintersemester: Das müssen Studenten beachten

Ab Sommer arbeitet sie in Teilzeit und erhöht langsam bis zur Vollzeit. „Ich bin froh, dass ich einen Arbeitgeber gefunden habe, der mir das ermöglicht“, erzählt sie. Und dabei noch fair bezahlt – in der Branche trotz massivem Fachkräftemangel keine Selbstverständlichkeit.

Frau in Männerdomäne

Frauen sind in dem Fachbereich keine Selbstverständlichkeit, wie es vor 30 Jahren noch war. „Bei 90 Studierenden in meinem Jahrgang waren wir zehn Frauen“, erzählt Elisa Breede. Aber in den höheren Semestern blieben mehr Frauen übrig, während die Männer das Handtuch geworfen haben.

Lesen Sie auch: Wismar: Martinsmarkt in Markthalle findet trotz Corona statt

In der gesamten Fakultät für Ingenieurwissenschaften ist nur jeder fünfte Studierende weiblich, der Anteil der weiblichen Studierenden an der gesamten Hochschule lag 2018 bei 40,5 Prozent. Elisa Breede hat durch Praktika schon Erfahrungen im Job in der Männerdomäne – durchweg Positive.

„Man muss seinen Mann stehen, aber wenn man zeigt, dass man Ahnung hat, wird man auf dem Bau auch akzeptiert. Und im Büro sowieso. Auch die Bauherren sind nicht voreingenommen.“

Von Nicole Hollatz