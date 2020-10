Wissenschaftler besorgt: Immer weniger Nachwuchs bei Kegelrobben in der südlichen Ostsee

Stralsund

In der südlichen Ostsee werden immer weniger Kegelrobben-Babys geboren. Das belegt eine Studie, die ein Forscherteam aus Deutschland, Dänemark, Polen und Schweden erarbeitet hat. Die Wissenschaftler äußern sich besorgt über die Geburtenrate bei den Meeressäugern. Der Bestand der Kegelrobben habe sich von 150 Tieren im Jahr 2003 auf aktuell etwa 2500 zwar erhöht, im gleichen Zeitraum sei die Geburtenrate aber von zwei auf 0,5 Prozent gesunken. In diesem Jahr wurden nur acht Geburten bei den Kegelrobben registriert, teilt das Meeresmuseum in Stralsund mit.

Forscherteam : Weiter Schutzmaßnahmen nötig

Wissenschaftler des Meeresmuseums Stralsund, der Universität Aarhus und des Museums für Naturkunde Kopenhagen sowie der Marine Forschungsstation in Polen und des Stockholmer Naturkundemuseums untersuchten alle verfügbaren Daten über das Vorkommen und die Geburten von Kegelrobben in der südlichen Ostsee, der dänischen Meerenge und dem Kattegat. In ihrer Studie fordern sie angesichts des dramatischen Geburtenrückgangs jetzt weitere Schutzmaßnahmen für die Meeressäuger.

Klimaveränderung eine Ursache für Geburtenrückgang

Die Experten gehen davon aus, dass Umwelt- und Lärmverschmutzung sowie die klimatischen Veränderungen den Geburtenrückgang verursacht haben. Fast alle Kegelrobben aus südlichen Ostseeregionen ziehen in der Wurfzeit in nördliche Bereiche. Wurden früher Kegelrobben meist auf Eis geboren, sind nun die Schären und Inseln vor Schweden, Finnland und Estland die häufigsten Wurfplätze. Um eine langfristig überlebensfähige Population von Kegelrobben in der südlichen Ostsee, der dänischen Meerenge und dem Kattegat zu gewährleisten, sei es unerlässlich, die wenigen geeigneten Wurfplätze ganzjährig zu schützen, sagte Dr. Michael Dähne, Kurator für Meeressäugetiere am Deutschen Meeresmuseum. Nur so sei eine ungestörte Geburt und Aufzucht der Jungtiere möglich.

Bestände erholen sich durch Schutz und Jagdverbot

Laut Studie des Forscherteams wurde die Zahl der Kegelrobben zwischen 1900 bis in die 1970er-Jahre durch systematische Jagd und Umweltverschmutzung dramatisch reduziert. Die massive Belastung mit Umweltgiften führte dazu, dass bis zu 80 Prozent der weiblichen Kegelrobben bis etwa 1980 unfruchtbar waren und keine Jungen mehr bekommen konnten. Erst die Unterschutzstellung der Ostsee-Kegelrobbe, ein Jagdverbot und die Verbesserung des Umweltzustandes der Ostsee ermöglichten eine allmähliche Erholung der Population.

Fischer können Entschädigung beantragen

Dieser Anstieg führte zu Unmut bei Fischern, weil die immer häufiger auftauchenden Robben auch Schäden an Fang und Fischereigerät verursachten. Für die können Fischer in MV seit 2020 Entschädigungszahlungen beim Land beantragen. Dies sei ein guter Weg, um ein nachhaltiges Miteinander von Kegelrobben und der Küstenfischerei zu ermöglichen, so Dr. Michael Dähne. „Die Kegelrobben gehören an die Küsten Mecklenburg-Vorpommerns – sie waren hier über 80 Jahre lang ausgerottet. Wir müssen jetzt den Umgang mit den Tieren wieder erlernen und ihre Anwesenheit als vollkommen natürlich begreifen. Sie stellen darüber hinaus auch eine sehenswerte Bereicherung für den Tourismus dar.“

