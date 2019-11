Stralsund

Zwei Wissenschaftler des Deutschen Meeresmuseums forschen wiederholt in der Antarktis. Damit leisten sie bei ihren Expeditionen am 60. Jahrestag des Antarktis-Vertrages am 1. Dezember einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der dort lebenden Pinguinarten.

Der französische Wissenschaftler Dr. Michaël Beaulieu startete am 1. November seine etwa dreimonatige Expedition zur Forschungsstation Dumont d‘Urville (Adélieland) im Osten der Antarktis. Bei der Reise, die vom Französischen Polarinstitut unterstützt wird, studiere er das Fress- und kommunikative Verhalten der Adéliepinguine während der Brutzeit, informiert das Meeresmuseum in einer Pressemitteilung. So möchte der Wissenschaftler prüfen, ob die Brut erfolgreicher ist, wenn die Pinguine scheinbar gut miteinander kommunizieren. Die Ergebnisse der Expedition sollen in das internationale Forschungsprojekt „Hearing in Penguins“ Eingang finden, das im Januar 2018 am Deutschen Meeresmuseum gestartet wurde.

Weit entfernt von Adélieland widmet sich Helen Rößler auf der Antarktischen Halbinsel im Westen der Beobachtung verschiedener Pinguinarten. Die Wissenschaftlerin knüpfe bei ihrer Arbeit an die Ergebnisse einer Expedition Beaulieus Ende des vergangenen Jahres an. Sie habe festgestellt, dass Eselspinguine einer Kolonie anders kommunizieren, wenn sie sich im Umfeld anderer Pinguinarten befinden. Rößler untersucht verstärkt gemischte Kolonien von Esels-, Zügel- und Adéliepinguinen und prüft, ob Beaulieus Daten untermauert werden können oder ob es Veränderungen gibt.

Der Antarktis-Vertrag wurde am 1. Dezember 1959 von zwölf Staaten unterzeichnet und trat am 23. Juni 1961 in Kraft. Das Abkommen wurde vorrangig zum Schutz der Region getroffen. So darf die Antarktis ausschließlich friedlich genutzt werden, insbesondere zur wissenschaftlichen Forschung.

Von Chris Herold