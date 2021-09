Stralsund

Meeresforschung und auch weite Bereiche der erneuerbaren Energien sind Themen, bei denen insbesondere die nördlichen Bundesländer gefragt sind. Die vorhandenen Möglichkeiten und Ressourcen bündelt die Norddeutsche Wissenschaftsministerkonferenz, der Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen angehören. Da MV in diesem Jahr den Vorsitz hat, lag es nah, die Konferenz nach Stralsund ins Ozeaneum zu holen. Denn ein Thema war auch der Start der „Deutschen Allianz Meeresforschung“, der neben den Vertretern der zuständigen Ministerien auch meereswissenschaftliche Einrichtungen oder außeruniversitäre Forschungseinrichtungen angehören, darunter auch das Ozeaneum.

Ausbau der Meeresforschung durch norddeutsche Bundesländer

„Die Deutsche Allianz Meeresforschung ist ein starkes Signal für die Zusammenarbeit der norddeutschen Länder und birgt die Chance, die Meeresforschung weiter auszubauen“, sagte Bettina Martin. „Mecklenburg-Vorpommern bringt mit den Hochschulen, dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde, der Fraunhofer-Gesellschaft mit ihrer Initiative eines ‚Ocean Technology Campus‛ und dem Deutschen Meeresmuseum Stralsund starke Partner in die Allianz ein. Im Ozeaneum wird anschaulich gemacht, was Meeresforschung leisten kann und warum wir unsere Meere und Ozeane besser schützen müssen“, so die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

„Es sind die Themen, bei denen wir die Möglichkeit haben, uns gegen die starken südlichen Länder zu behaupten“, meint Dr. Oliver Grundei, Staatssekretär des Bildungsministeriums Schleswig-Holstein. Niedersachsen Wissenschaftsminister Björn Thümler ergänzt: „Als Küstenländer sind wir prädestiniert, nicht nur Lösungen für den Klimawandel zu entwickeln, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Effektiver Küstenschutz und intakte Natur müssen kein Widerspruch sein. Deshalb fördern wir in Niedersachsen das Projekt ‚Gute Küste‘ mit fünf Millionen Euro.„

Onkologisches Netzwerk für Norddeutschland

Neben der Situation in den Hochschulen und dem Norddeutschen Wissenschaftspreis gibt es beim Thema Künstliche Intelligenz ebenfalls Ansätze für eine Kooperation. Aber auch ein flächendeckendes onkologisches Netzwerk, in dem Forschung und Patienten-Versorgung in Norddeutschland gemeinsam wirken, stand ebenfalls auf der Tagesordnung. „Viele Krebspatientinnen und Krebspatienten in Deutschland können auf ein flächendeckendes onkologisches Netzwerk vertrauen, das nach hohen Qualitätsstandards behandelt. Leider fehlt ein exzellentes Versorgungs- und Forschungszentrum bei uns im Norden, dass strukturell durch den Bund gefördert wird. Ich bin daher froh, dass wir uns als norddeutsche Wissenschaftssenatorinnen und Wissenschaftssenatoren und -ministerinnen und –minister einig sind, uns gemeinsam mit Nachdruck für eine Förderung der onkologischen Spitzenforschung in Norddeutschland weiter beim Bund einzusetzen“, so Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke der Freien und Hansestadt Hamburg.

Von Wenke Büssow-Krämer