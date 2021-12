Wo gibt es den besten Glühwein in Stralsund? Jetzt abstimmen und gewinnen

Stralsund

Ob mit Schuss oder ohne – hauptsache heiß! Glühwein ist das Getränk Nummer Eins in der Vorweihnachtszeit. Nachdem der Weihnachtsmarkt in Stralsund in diesem Jahr früher als geplant schließen musste, verkaufen nun einige Händler den Punsch in ihren Geschäften. Beziehungsweise davor. Und das ziemlich erfolgreich, wenn man sich die Schlangen vor den Fenstern mit Ausschank anschaut.

Die OZ Stralsund möchte wissen, wo es den leckersten Glühwein in der Hansestadt gibt und dafür sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser. Nach einer Nominierungsphase geht es nun an die Abstimmung. Wo schmeckt der Glühwein besser: In der Brasserie oder doch in der Weinhandlung „Barrique“? Zur Auswahl stehen zehn Geschäfte. Bis zum 26. Dezember haben Sie Zeit, abzustimmen.

Hier geht es zur Umfrage zum leckersten Glühwein in Stralsund

Und alle Teilnehmer haben die Chance auf ein spätes Weihnachtsgeschenk. Wer sich nach der Abstimmung für das Gewinnspiel registriert, kann satte Preise gewinnen.

Es gibt Gutscheine für den Media Markt, Strelapark-Geschenkgutscheine – oder OZ- Kalender im Wert von insgesamt 250 Euro zu gewinnen.

Von sp