Stralsund

In der Hansestadt Stralsund kann man an diesem Wochenende so einiges erleben. Neben etlichen Konzerten gibt es im Ozeaneum einen ganzen Kino-Tag. Ein Überblick:

Konzert im Speicher

Am 9. Oktober 2021 gastiert die Jazzbeat-Formation „Zur schönen Aussicht“ im Speicher Katharinenberg. Die drei Klangforscher Jo Wespel (Gitarre, FX, Komposition), Paul Berberich (Saxofon, FX) und Flo Lauer (Schlagzeug, FX) allesamt Meisterklasseabsolventen der Musikhochschule Dresden, suchen seit 12 Jahren nach Wegen zeitgenössischen JAZZ mit Musikformen wie Intelligent Dance Music, Electronica, Hip Hop und Neuer Musik zu verknüpfen. In ihrer aktuellen Produktion verleiht der Future Rap von Zooey Agro den postcontemporary Beats zusätzlichen Schub und Dynamik. Die Tickets zu diesem spekulativen Trip können zum Preis von 25 Euro in der Spielkartenfabrik Stralsund und in der Tourismuszentrale Stralsund erworben werden. Die Anzahl ist beschränkt. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Hansestadt Stralsund.

Theater Vorpommern: 1. Kammerkonzert im Löwenschen Saal

Mit Beginn dieser Spielzeit finden die Kammerkonzerte am Theater Vorpommern nicht mehr im Theaterfoyer statt. Sie gehen raus in die Stadt. Die erste Aufführung wird daher im Löwenschen Saal des Rathauses Stralsund am Sonnabend ab 18 Uhr stattfinden. Gespielt wird Gustav Mahler „Des Knaben Wunderhorn“. In den 1880er und 90er Jahren beschäftigte sich Mahler mehrfach mit der Gedichtsammlung „Des Knaben Wunderhorn“, die Volksliedtexte vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert umfasst und zwischen 1805 und 1808 in drei Bänden von Clemens Brentano und Achim von Arnim veröffentlicht wurde.

Ausgewählte Gedichte dieser Sammlung setzte Mahler in Musik und leistete damit einen bedeutenden Beitrag zur Gattung des Kunstlieds. Die Mezzosopranistin Pihla Terttunen und der Bariton Maciej Kozłowski durchschreiten mit ihren Interpretationen der Lieder eine Welt, in der Realismus und Fantastik aufeinandertreffen und in der Tragik sowie Humor eng miteinander verknüpft sind. Begleitet werden sie auf dem Klavier von David Behnke, die Dramaturgin Stephanie Langenberg führt durch das Programm. Eine Karte kostet rund 23 Euro.

Kino-Tag im Ozeaneum

Am Sonntag, dem 10. Oktober, endet das Darßer NaturfilmFestival mit der Vorführung von vier Meeresdokumentationen im Stralsunder Ozeaneum Stralsund. Der Kinotag beginnt um 12.30 Uhr mit dem Film „Terra X: Ein perfekter Planet – Ozeane“. Um 14 Uhr wird „Riesenkraken – Geheimnisvolle Wesen aus der Tiefe“ gezeigt, um 15.30 Uhr folgt „Die Ostfriesischen Inseln – Geboren aus Sand“ und um 17 Uhr ist „Die Haie von Hawaii“ zu sehen. Karten für die Filmvorführungen sind im Online-Ticketshop oder vor Ort erhältlich. Der Eintrittspreis pro Film beträgt 8 Euro bzw. 4 Euro für Kinder bis 14 Jahre.

Der „WeltPavillon“ auf Station in Stralsund

Das Integrationsprojekt „WeltPavillon – Mit Bürgern aus allen Ländern ins Gespräch kommen“ organisiert einen Info- und Aktionsstand in der Stralsunder Innenstadt. Am Samstag, den 9. Oktober 2021, werden auf dem Alten Markt von 10 bis 18 Uhr vielfältige Aktivitäten angeboten. Die Verantwortlichen wollen einen Beitrag dazu leisten, dass Vorurteile im Alltag abgebaut werden.

Drachenfest im Stralsunder Strandbad

Am Sonnabend zwischen 14 und 17 Uhr lädt das SIC-Team zum fröhlichen, bunten Treiben am Strand anlässlich des herbstlichen Drachenfestes ein. Wie in jedem Jahr können Drachen von den kleinen und großen Besuchern selber gestaltet werden. Gegen ein geringes Entgelt kann man auch einen Drachen kaufen und ihn dann kreativ gestalten. Die drei schönsten Drachen werden prämiert. Die Versorgung mit warmen / kalten Getränken und ein Imbissangebot erfolgt durch unser Strandbadteam. Die musikalische Umrahmung wird für eine gute Stimmung sorgen.

Von kst