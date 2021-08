Stralsund

Wie eine Piratencrew auf Schatzsuche bereisen die Musiker von La Fanfarria del Capitán aus Argentinien den Globus und verbreiten dabei ihr eigens kreiertes Genre namens ,Fanfarria Latina‘ – eine explosive Mixtur aus Balkan-Beat, Cumbia, Rock, Reggae, Ska und vielem mehr. Seit 2019 sind sie die gefeierte Band in der erfolgreichen spanischen Netflixs-Serie „Haus des Geldes“.

Im Sommer 2021 sind die Musiker wieder auf Weltreise und machen mit vielen neuen Songs in Stralsund Station. Genauer gesagt am Freitag um 20 Uhr in der Bühne Blechwerk, Lindenstraße 142. Einlass ist um 19.30 Uhr. Tickets kosten an der Abendkasse 20 und im Vorverkauf über www.buehne-blechwerk.de und Eventim 15 Euro. Es gilt die 3-G-Regel, kostenlose Tests sind vor Ort möglich.

Ein großer Spaß ganz anderer Art dürfte der Kabarett-Abend im Vorpommernhus, Prohner Straße 20, in Klausdorf werden. Lothar Blöck, Ex-Pförtner des Kanzleramtes, präsentiert sein Programm „(Der)SCHLEIM(der)SPUREN“. In seinen „satirischen Schnüffeleien“ geht es um Regierte und Regierende und um „von Intriganten mit Korruptionshintergrund gebrochene Versprechen und gesprochene Verbrechen. Sie lösen Probleme, die keiner hat und problematisieren Lösungen, die niemand braucht.“ Tickets sind in der Tourismuszentrale Stralsund am Alten Markt erhältlich, über www.vorpommernhus.net und unter 03 83 23 / 81 442.

Kabarettist Lothar Blöck tritt in Klausdorf auf. Quelle: Detlef Schroeder

Anspruchsvoll wird es auch am Freitagabend in der Klinikumskirche, Rostocker Chaussee 70. Die Kammeroper „Luise Greger, eine pommersche Gans“ wird am 27. August um 20 Uhr aufgeführt. Der Verein Opernale widmet dieses Musiktheater der 1861 in Greifswald geborenen Komponistin, Pianistin und Sängerin Luise Greger. Sie wurde Opfer des Euthanasieprogramms der Nationalsozialisten. Die Künstlerische Leiterin der Opernale, Henriette Sehmsdorf, hat das Stück entwickelt und führt Regie. Karten gibt es im Vorverkauf für 18,50 Euro bei Juwelier Stabenow, Badenstraße 1, der Touristinfo am Alten Markt und an der Abendkasse für 20 Euro.

Lars Grünwoldt, Joana-Maria Rueffer und Friederike Schnepf in einer Szene, die im Psychiatrischen Krankenhaus Merxhausen spielt. Quelle: Reinhard Amler

Am Sonntag, 29. August, gibt es um 15 Uhr Orgelklänge in der Basilika St. Jürgen in Starkow zu hören. Der Verein Backstein „Geist und Garten“ beschreibt die Musikerin Ellen Beinert aus Münster als „eine Koryphäe der Orgelmusik“. Sie wird Werke von Bach sowie von niederländischen und englischen Komponisten spielen. Zuvor gibt es eine Gartenführung um 14 Uhr, das Café in der Backsteinscheune öffnet um 13 Uhr.

Orgelmusik ist auch in Stralsund in St. Marien zu hören. Sonnabend, 19 Uhr: Die Dresdner Mezzosopranistin Britta Schwarz wird am Klavier begleitet von Gewandhausorganist Michael Schönheit aus Leipzig. Sonntag, 11.45 Uhr: Orgelmatinee mit Britta Schwarz. 19 Uhr: Abschlusskonzert mit Erika Tandiono (Sopran), Jeroen Finke (Bariton) und Lisa Bork (Orgel).

Am Sonntag fällt auch der Startschuss zum 2. Stralsund Triathlon mit mehr als 500 Teilnehmern. Um 9 Uhr stürmt die Jugend los, ab 10 Uhr sind die Erwachsenen am Start im Strandbad. Außerdem findet am Sonnabend auch die 4. Charity Gala „Windflüchter“ statt. Die Erlöse sind zu Gunsten der Stiftung Betroffen, die sich dem Kampf gegen Krebs verschrieben hat. Die Veranstaltung in der Störtebeker Braumanufaktur ist allerdings bereits ausverkauft.

Von Kai Lachmann