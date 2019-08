Obermützkow

Ein Hoch auf das Leben im Moment – so könnte man die Pläne überschreiben, die Landwirt Torsten Lass in seinem Heimatort Obermützkow an der alten Gutsanlage verwirklichen will. Entstehen soll Vorpommerns erste Wohnanlage für Demenzkranke. Und die sollen hier richtig viel Platz bekommen, damit sie sich wohl und sicher fühlen können. „Demenzkranke brauchen Raum, denn sie haben einen großen Bewegungsdrang. Wir wollen die Möglichkeit geben, diesen auszuleben“, so Lass. Er will für diese Kranken ein Leben in Würde.

Jedes Wohnhaus hat zwölf Mieter

Geplant sind nacheinander fünf Wohnhäuser, wobei jedes für sich wie ein eigener Großhaushalt funktioniert. „Zwölf Mieter sollen hier ein Zuhause bekommen. Die Zimmer sind 18 bis 22 Quadratmeter groß, und natürlich hat jeder sein eigenes Bad. Für alle gemeinsam gibt es eine große Küche mit Essbereich, aber auch ein gemütliches Wohnzimmer. Das Besondere bei uns: Es gibt keine Flure, denn die machen Demenzkranken Angst, weil sie irgendwann enden“, erklärt Torsten Lass. Vor jedem Haus gibt es eine Terrasse.

Und auf noch etwas legt der 55-Jährige Wert: Die Zimmer werden leer vermietet, denn jeder Bewohner soll seine eigenen Möbel mitbringen können, damit ein Wohlfühlen überhaupt möglich ist. Wer ein Pflegebett möchte, bekommt eins. „Außerdem können wir so auch die Angehörigen mit einbinden.“

Im Mittelpunkt steht nicht die Pflege, sondern das Leben

Die bisherige Gutsanlage in Obermützkow soll um das Demenzdorf erweitert werden. Quelle: Ines Sommer

Zwischen acht und zwölf Mitarbeiter betreuen die Bewohner. „Wir verstehen uns nicht als Pflege-Einrichtung, hier geht es um das Leben, deshalb muss eigentlich jeder alles leisten können. Auch wenn es natürlich mit Hauswirtschaft, Heilerziehungspflege und Krankenpflege gewisse Spezialisierungen gibt“, erläutert Alfred Hoffmann einen Grundansatz des Konzeptes. Der Mann aus Nordhessen berät den Obermützkower Landwirt in fachlichen Fragen und betont: „Für die fortgeschritten Demenzkranken gibt es kein Gestern und kein Morgen, sie leben im Jetzt, für den Moment.“ Deshalb sei das Mini-Dorf auch mit „Momentum“ überschrieben.

Ein Stück Normalität sollen sie bekommen, die demenzkranken Bewohner. „Deshalb sollen sie so viel und so lange wie möglich selbst machen. Sie gehen eben alleine zum Frisör, sie kaufen sich im Konsum etwas ein, und in ihrem Wohnhaus können sie helfen beim Wäsche waschen oder aufhängen“, beschreibt Alfred Hoffmann, was dieses Projekt so einmalig macht in der Region. „Ich habe wirklich in ganz Deutschland Einrichtungen erlebt, überall geht es hauptsächlich um Pflege, die dementen Menschen sind zu wenig aktiv und verkümmern. Obermützkow soll das genaue Gegenteil sein.“

Projekt-Idee reifte schon vor Jahren

Die Idee zu diesem Projekt hatte Torsten Lass etwa 2012, als er sich mit befreundeten Ärzten austauschte. „Andererseits haben wir schon seit Jahren gemeinsam mit der Gemeinde nach Nutzungsmöglichkeiten für einen Teil der Gutsanlage gesucht, zumal ja auch schon einige Dächer gedeckt und einzelne Bereiche genutzt werden, wie zum Beispiel der Speicher 1 für das Heimatmuseum oder der Stall durch den Reit- und Fahrverein. Dass das Gutsensemble unter Denkmalschutz steht, machte die Sache nicht leichter.“

Gemeinde Niepars hat B-Planverfahren angeschoben

In der häuslichen Umgebung wird es für Demenzkranke immer schwerer, sich zu orientieren und an alles zu denken. Quelle: dpa

Mittlerweile hat die Gemeinde Niepars das B-Planverfahren angeschoben. Gerade läuft die zweite Auslegung. Zu einem möglichen Baubeginn will sich der Investor lieber nicht äußern. „Zu viele Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann...“ Auch die Investitionssumme behält er lieber für sich.

Mit den fünf Wohnhäusern und ihren Terrassen entsteht auch ein Funktionsbau. „Das kann man sich wie ein Dorfgemeinschaftshaus vorstellen – mit Arzt, Physiotherapie, Frisör, Fußpflege, Konsum und kleinem Café, aber auch einer ambulanten Tagespflege. Das Haus gegenüber dem jetzigen Pferdestall schließt quasi eine Lücke zum Gutsensemble, ist aber andererseits für die Außenwelt der Eingang ist unsere Anlage. Und das ist bewusst so gewählt“, sagt Torsten Lass. Eben transparent. Auch wenn die Bewohner in einem geschützten Bereich leben, sollen sie sich bewegen können, ohne sich eingesperrt zu fühlen.

Großzügige Wohnanlage mit Sinnesgarten

Landwirt Torsten Lass (55) aus Obermützkow will ein Mini-Dorf für Demenzkranke errichten. Quelle: Ines Sommer

In der kreisförmig angelegten Anlage wird in der Mitte viel Platz für einen Sinnesgarten mit vielen Aktivpunkten sein. Geplant sind kleine Tiergehege, Spiel- und Sportanlagen für Groß und Klein, kleine Beeren-Ecken zum Naschen, Parkbänke im Grünen und Feuerschale.

Und was kostet so ein Zimmer im Monat? „Unser Ziel ist es, nicht teurer zu sein als ein Heimplatz“, bleibt Torsten Lass auch hier eine konkrete Aussage schuldig. Kalkuliert werden mit Zahlungen der Pflegekassen und direkter Abrechnung von Arztleistungen. Entlocken lässt sich der Investor und Bauherr immerhin, dass ein 3,2 Hektar großes Gelände bebaut wird. „Wir schaffen 50 bis 60 Jobs, das ist gut für die Infrastruktur unserer ländlichen Region.“

Von Ines Sommer