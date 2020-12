Ein Wohnmobil haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag in Stralsund gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Wohnmobil in Stralsund gestohlen

