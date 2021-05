Stralsund

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag zu Sonnabend ein Wohnmobil der Marke „FCA Fiat Ducato“ in der Spielhagenstraße in Stralsund gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr. Das Fahrzeug war am Straßenrand abgeparkt worden. 

Laut den Beamten hat es eine schwarze Farbe und das amtliche Kennzeichen „VR-H 321“. Es entstand ein Schaden von rund 46 000 Euro. Die Fahndung nach dem Wohnbmobil läuft. Wer hat etwas beobachtet? Die Polizei bittet alle Zeugen sich bei der Polizei Stralsund unter der Telefonnummer 03831/289 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von OZ