In diesem Jahr ist es offenbar besonders schlimm: Sie fahren oft nichtsahnend in die Stralsunder Innenstadt, die Wohnmobile – liebevoll auch Womos genannt – aus allen Teilen Deutschlands, aber auch aus Holland, Belgien und Dänemark sitzen in den Riesenfahrzeugen.

Auf der Suche nach Parkplätzen kommt es dann zum Verkehrs-Chaos. Zum Wenden haben die fahrenden Ferienzimmer in der Altstadt keinen Platz, doch rückwärts geht auch nichts, denn dahinter sammelt sich schon die rasant anwachsende Pkw-Schlange...

Hochbetrieb im Caravan-Center

Das Wohnmobil in allen kleinen und großen Varianten erfreut sich in diesem Corona-Sommer wohl größter Beliebtheit. „Ja, als die Reisebeschränkungen wieder etwas gelockert wurden, stand unser Telefon nicht mehr still. Es gab enorm viele Anfragen, vor allem von Neueinsteigern“, sagt Helmut Dahnke vom gleichnamigen Caravan-Center, das erst im vergangenen Monat von einer Fachzeitschrift zu einem der zehn besten Stellplätze entlang der Ostseeküste gekürt worden ist. „Nachdem wir zunächst befürchtet hatten, dass wir das alles nicht bewältigen, hat es sich nun eingependelt, und wir sind mit der Auslastung sehr zufrieden.“

Kurze Stippvisitie in Stralsund

Die Gäste, die zwei Flächen an der Werftstraße nutzen, reisen aus ganz Deutschland an. „Sie bleiben durchschnittlich 2,3 Nächte“, sagt Helmut Dahnke. Die meisten würden für einen kurzen Stopp kommen, um sich die Stadt anzusehen und dann weiter zu fahren. So wie Vivien Neuhäuser und Tobias Stalp, das Paar aus Recklinghausen reist mit Hund Bella in einem Bus an der Ostseeküste entlang. „Wir haben uns die Stadt angeschaut und wollen nun auf die Insel Rügen“, sagt der 26-Jährige. „Aber wir werden auf jeden Fall noch einmal wieder nach Stralsund kommen“, fügt seine 22-jährige Freundin hinzu.

Hier dürfen „Womos“ stehen Wer mit einem Caravan unterwegs ist, kann in Stralsund unter anderem auf einem Stellplatz im Boddenweg übernachten. Außerdem gibt es diese Möglichkeit an der Werftstraße und an der Schwarzen Kuppe. Am Feldrain gibt es ebenfalls Plätze, um dort mit seinem Wohnmobil zu parken. In der näheren Umgebung sind unter anderem im Sund Camp in Altefähr und im Naturcamp in Duvendiek Wohnmobile willkommen.

Auch Helmut Dahnke hat festgestellt, dass das Wildcampen zugenommen hat. „Das schadet nicht nur der Natur, sondern auch der Stadt und uns Unternehmen, wenn die Einnahmen fehlen“, kritisiert er.

Kontrolliert das Stralsunder Ordnungsamt ?

Aber wer kontrolliert eigentlich, ob hier Urlauber unterwegs sind, die irgendwo einen Campingplatz gebucht haben und sich einfach nur mal Stralsund anschauen wollen oder ob hier Touristen ganz ohne Ticket quer die Ostseeküste entlang reisen? Wir fragten im Stralsunder Rathaus nach.

„Grundsätzlich erstreckt sich die Kontrolle des ruhenden und fließenden Verkehrs zu den Dienstzeiten der Verkehrsüberwachung auch auf die Wohnmobile. Zurzeit kommt es häufig zur widerrechtlichen Nutzung freier Busparkstreifen. Wie auch bei anderen Kraftfahrzeugarten werden dafür Verwarnungen bzw. Bußgeldbescheide erlassen“, heißt es auf OZ-Anfrage aus der Pressestelle der Stadtverwaltung.

Bisher noch keine „Sünder“ gefunden

Sollten sich bei Kontrollen des Ordnungsamtes konkrete Hinweise dahingehend ergeben, dass ein Verstoß gegen die Verordnung der Landesregierung (Corona-LVO MV) vorliegt, müssten die Reisenden aufgefordert werden, das Land zu verlassen. „Derartige Maßnahmen mussten bislang nicht ergriffen werden.“ Kaum zu glauben, schaut man die Welle an Wohnmobilen an, die uns manchmal regelrecht überrollt.

Deshalb schiebt das Ordnungsamt der Hansestadt via Pressestelle noch folgende Erklärung hinterher: Entsprechend des § 9 Corona-Verordnung sind die örtlichen Ordnungsbehörden mit, aber nicht allein zuständig. „Bei Kontrollen im ruhenden Verkehr ist der Fahrzeugführer/-halter regelmäßig nicht vor Ort. Insofern scheiden auch hier Maßnahmen aus. Sollte der Fahrzeugführer doch vor Ort sein, kann er bei konkreten Hinweisen aufgefordert werden, seinen Ausweis vorzuzeigen. Dem Folge zu leisten braucht der Fahrzeugführer nicht.“

Wird beim wilden Campen einfach nur zugeschaut?

Weiter heißt es auf die OZ-Anfrage zu den Kontrollen von Wohnmobilen: „Im Übrigen lässt sich auch nicht anhand der Kennzeichen darauf schließen, dass der Fahrzeugführer aus einem Risikogebiet kommt. Es kann sich auch um einen Mietwagen handeln, bei dem die Mietfirma ihren Hauptsitz in einem derzeitigen Risikogebiet hat.“ Richtig, und genau deshalb sind Kontrollen ja so wichtig.

Und zwar eben nicht nur in puncto Falschparken. Da ist die Hansestadt sicher vorbildlich dabei. Man muss auch dorthin, wo die Wohnmobile am Abend stehen und übernachten wollen... Etwa auf der Hafeninsel, am Fuß der Nordmole oder auch in Devin und dem Naturschutzgebiet Höhe 23.

Altenpleen setzt auf Dialog

Wie das funktioniert, zeigt das Amt Altenpleen in unmittelbarer Nachbarschaft der Hansestadt. „Wir beobachten überall an die Boddenküste Wohnmobile, einige stehen an der Badestelle in Klein Damitz, andere machen es sich in Zarrenzin gemütlich. Neuerdings ist auch Nisdorf beliebt. Manchmal wird sich auch einfach an einen Feldweg gestellt“, sagt Ines Materna-Braun, Verwaltungs-Chefin der sechs Gemeinden des Amtes Altenpleen.

Dieser Camper aus Berlin wollte es sich in Klein Damitz mit Surfbrett und Co. gemütlich machen. Quelle: Ordnungsamt Altenpleen

„Unser Außendienstmitarbeiter fährt morgens an diese Stellen, kontrolliert, klärt die Leute auf und bittet sie freundlich, aber bestimmt, quasi nach dem Austrinken des Kaffees den Platz zu verlassen. Damit sind wir bisher gut gefahren. Am Abend waren die Wohnmobile nicht mehr da. Die große Keule in Form von Strafen haben wir bisher noch nicht rausgeholt. Aber die Kontrolle ist schon wichtig, sonst ufert das aus.“

Erhobener Zeigefinger reicht aus

Ordnungsamtsmitarbeiter Paul Gutsche kann das nur bestätigen, hat bei den Kontrollen jedoch nur gute Erfahrungen gemacht. „Die Leute reden vernünftig mit uns, reagieren einsichtig“, sagt der 20-Jährige, der in Corona-Zeiten immer mit einem Kollegen unterwegs ist. Neben Deutschen hat er auch Belgier und Tschechen beim „Schwarzcampen“ erwischt. „Alle sind nach der Ermahnung sofort ans Einpacken gegangen und fahren weiter.“

Übrigens kann bei Missachtung des Tagestourismus-Verbotes ein Bußgeld bis zu 100 000 Euro verhängt werden. Minimale Strafe wären fünf Euro. „Wir mussten aber noch kein Verfahren einleiten“, sagt Paul Gutsche.

Polizei kontrolliert stichprobenartig

Selbstverständlich kontrolliert auch die Polizei Wohnmobile. „Wenn wir einen konkreten Hinweis zu einem wilden Camper bekommen, gehen wir dem natürlich nach. Es gibt aber keine Sperrungen wie einst vor dem Rügendamm, um die Autos und Wohnmobile zu checken, wir reden jetzt da eher von Stichproben. Originär ist das Ordnungsamt der jeweiligen Kommune für Kontrollen in Sachen Tagestourismus zuständig“, sagt Stefanie Peter, Sprecherin der Polizei in Stralsund.

Von Ines Sommer und Miriam Weber