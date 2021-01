Stralsund

Der Wohnstammtisch „Mehrgenerationswohnen Stralsund“ lädt am 6. Januar von 17 bis 17.45 Uhr zum Kennenlernen per Videokonferenz ein. Auf Grund der besonderen Situation findet der Stammtisch am ersten Mittwoch des Monats nicht wie gewohnt in der Umweltbibliothek statt.

Stammtisch online

Am gemeinschaftlichen Wohnen Interessierte treffen sich seit Oktober bereits regelmäßig online, um ihre Gedanken zum Thema auszutauschen und ein Wohnprojekt für Stralsund auf den Weg zu bringen.

Alle unter einem Dach

Wer sich angesprochen fühlt und Energie, Zeit und Knowhow in den Aufbau einbringen will und kann, melde sich unter Telefon 03831/49 91 98. Im Gespräch oder durch Rückruf nach Nutzung der Sprachbox gibt es Informationen, Antworten auf eventuelle Fragen und den Zugangscode zur Videokonferenz.

Weitere Infos auf www.transition-town-stralsund.de unter „Mitmachen/Alternativ Wohnen-Gemeinschaftlich Leben“.

Von OZ