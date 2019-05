Stralsund

Zu einem Wohnungsbrand sind am Freitag um 9.45 Uhr Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr der Hansestadt und der Freiwilligen Feuerwehr in Stralsund ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus am Frankendamm war es in einer Küche zu einer kräftigen Rauchentwicklung gekommen. Eine Mikrowelle eines älteren Modells hatte angefangen zu qualmen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt nicht in Benutzung war. Die Beamten gehen von einem technischen Defekt aus. Nach 30 Minuten hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Situation unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt, der Schaden wird mit 3000 Euro beziffert.

Miriam Weber