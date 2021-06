Franzburg

Soviel steht fest: Der Wolf marschiert durch die Franzburger Hellberge. Er hat sich bereits die ersten Schafe geholt. Vier Stück in den letzten Monaten. „Er hat sie nur gerissen und zum Teil schwer verletzt liegen lassen. Hunger hatte er also nicht“, stellt Schäfer Ingo Stoll fest und schiebt hinterher. „Nach der Untersuchung im Labor gibt es keine Zweifel, dass die Schafe von einem Wolf angegriffen wurden.“

Mit einer aufsehenerregenden Aktion in der Stralsunder Fußgängerzone hatte der Langsdorfer Schafhalter auf die Bedrohung durch den Wolf aufmerksam gemacht. Er legte die toten Tiere demonstrativ auf die Straße, bis die Polizei das Ganze beendete (die OZ berichtete). „Ich habe das Problem gezeigt, genützt hat es mir bisher noch nichts. Denn ich musste jetzt doch Herdenschutzhunde anschaffen, um meine Schafe zu sichern“, sagt der 64-Jährige bei einem Rundgang durch die Hellberge.

Der jetzige Schutzzaun in den Hellbergen hat die besten Tage schon hinter sich. Quelle: Ines Sommer

Herdenschutzhunde sehen andere Hunde als Feinde

Und genau die hatten ein paar Tage später zwei Frauen gejagt, die zum Glück mit dem Schrecken davon kamen. Experten gehen davon aus, dass der Hund, den die Spaziergängerinnen bei sich hatten, von den Herdenschutzhunden als Feind wahr genommen wurden. Die Hunde gerieten unter Stress und reagierten...

Sind Hunde die beste Schutz-Lösung?

Wirft die Frage auf, ob Herdenschutzhunde in den Hellbergen die richtige Wahl sind. „Ich will die Hunde nicht, die kosten mich nur zusätzlich Geld in Anschaffung und Unterhaltung. Die Lösung ist ganz einfach: Ein Doppelstabzaun, 1,80 Meter hoch mit Überkletterschutz und 50 Zentimeter tief, damit keiner unten durch kommt, muss her. Dann sind die Schafe sicher vor dem Wolf, Hunde werden nicht mehr gebraucht“, findet Ingo Stoll, der betont, dass die Schafbeweidung im Landschaftsschutzgebiet, speziell im Kalkflachmorr, von den Naturschützern gefordert und per Vertrag entsprechend bezahlt wird. Er könne also seine Schafe nicht einfach nehmen und gehen.

Hoher Zaun würde besser in die Hellberge passen

Beim Stichwort Schutzzaun machte die Bützower Schäferin Susanne Petersen auf ein weiteres Dilemma aufmerksam: „Unser Problem ist die schlechte Qualität der Zäune, die übrigens nicht, wie viele denken, zu 100 Prozent gefördert werden. Wir bekommen nur Materialkosten, und die auch nicht vollständig. Der Fördermittelgeber nimmt das billigste Angebot und bedenkt nicht, dass es bei der Litze Unterschiede gibt, was das Leiten des Stroms betrifft.“ Die Vorsitzende des Landes-Schafzuchtverbandes betont beim Treffen vor Ort, dass der Zaun in den Hellbergen die bessere Lösung sei. „Herdenschutzhunde sind für Ackerflächen eine gute Variante, aber das funktioniert hier nicht. Es sei denn, man verzichtet auf den Publikumsverkehr.“

Bürgermeister unterstützt Schäfer

Rückenstärkung bekam der Schäfer auch von Bürgermeister Dieter Holder. Der CDU-Mann hatte in der OZ gefordert, dass das Land Maßnahmen ergreift, um dem Wolf Grenzen zu setzen. Es sei bequem, in Schwerin im Sessel zu sitzen und aus einer Großstadt heraus über den Schutz des Wolfes zu befinden, hatte der Franzburger geschimpft. Aus dem Sessel gehau’n hat das bisher nur die SPD-Landtagsabgeordnete Elisabeth Aßmann. Die Vorsitzende des Agrarausschusses im Landtag kam prompt in die Hellberge, um sich von der angespannten Situation ein Bild zu machen. „Wir müssen gucken, was wie gefördert werden kann. Naturschutz-Förderrichtlinie und die Förderrichtlinie Wolf kommen in Frage. Aber dazu müssten Sie erst mal klären, wem was gehört und wer hier welche Projekte am Laufen hat.“

Knackpunkt: Wem gehört der alte Zaun?

Genau das ist der Knackpunkt. Wem gehört der bisherige, inzwischen marode Zaun? Wer organisiert die Pflegemaßnahmen und macht die Verträge? Alles Fragen, die ohne Naturschutzbund, Untere Naturschutzbehörde und Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt nicht geklärt werden können. Schäfer und Bürgermeister versuchen nun, alle an einen Tisch zu holen, um Licht ins Vertragsdunkel zu bringen. Nur so, kann jemals Förderung beantragt werden.

Trotzdem hält Dieter Holder an seiner Forderung fest, den Wolf nicht einfach machen zu lassen, was er will. „Wir brauchen einen Maßnahmenplan, der muss über das Bundesnaturschutzgesetz hinaus gehen. In unserem Fall möchte ich, dass die Jäger rund um das neue, 10 Hektar große Schafgehege in einem Streifen von 500 Metern den Wolf bejagen können. Ich sage noch mal ausdrücklich: Wir wollen den Wolf nicht ausrotten, sondern wir wollen ihm seine Grenzen aufzeigen.“

„Sie dürfen ihn nur vergrämen“, zitiert die Landtagsabgeordnete das Gesetz. Nur wenn der Wolf mehrfach ernste Schäden hinterlasse, dürfe er „entnommen“ werden. Der entsprechende Antrag geht an die Untere Naturschutzbehörde beim Landkreis, die müsse entscheiden. Für die Hellberge will man nun aber auf jeden Fall diesen Antrag stellen, stimmen Bürgermeister und Schäfer überein.

