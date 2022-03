Stralsund

Wer kann schon von sich behaupten, 7800 Menschen vorzustehen? Nun, Wolfgang Ehlert kann. Als Chef des hiesigen Bezirksverbands der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) setzt er sich für eben diese Zahl von Beschäftigten in den Branchen ein – offenbar mit Erfolg. Denn der 69-Jährige ist als oberster Interessenvertreter für Bauarbeiter, Reinigungskräfte und Beschäftigte aus der Land- und Forstwirtschaft auch im Landkreis Vorpommern-Rügen wiedergewählt worden.

Der gebürtige Pasewalker ist gelernter Elektriker, verheiratet und hat zwei Kinder. Seit 50 Jahren engagiert er sich gewerkschaftlich. „Vom Fassadenreiniger über den Gartenbauer bis zur Buchhalterin in der Baufirma – Fachleute sollten auf einer tariflichen Bezahlung bestehen“, sagt er. Wer zu wenig verdiene, solle sich an die IG BAU vor Ort wenden.

Außerdem kündigt Ehlert an, sich in politische Debatten einzumischen: „Viele Vorhaben der Berliner Ampel-Koalition haben direkte Auswirkungen in unserer Region – vom Mindestlohn über die Umgestaltung der Agrarwirtschaft bis hin zur gesetzlichen Rente. Bei all diesen Themen wird sich die IG BAU Ostmecklenburg-Vorpommern einbringen und dabei auch der Kommunal- und Landespolitik auf die Finger schauen.“

Von Kai Lachmann