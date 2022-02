Stralsund

Gerade erst war Linda Wellmann mit ihrem Wollladen aus dem kleinen Geschäft der Ost-West-Passage der Stralsunder City „herausgewachsen“, da sind auch die Regale im neuen, zweieinhalb-mal größeren Domizil in der Heilgeiststraße schon wieder bis unter die Decke gefüllt – mit 100 000 Woll-Knäulen. Sortiert nach Farben, Marken und Herstellern. Dazu kommen noch Wollhalter, Stricknadeln und jede Menge anderer Sachen zum Stricken, Nähen und Sticken.

„Im Moment haben wir besonders viel hier, denn es ist Wollwechsel“, sagt die Unternehmerin. Ja, auch bei Wolle wird nach Sommer- und Wintermaterial unterschieden. Sieben Mitarbeiterinnen hat die Geschäftsinhaberin inzwischen eingestellt, sie sind gerade fleißig am Sortieren und Einräumen und bedienen natürlich die Kunden, die immer wieder neugierig den Kopf in die Tür stecken.

Erfolg in 12 Jahren hart erarbeitet

Es sind Stammkunden, die sich hier nicht nur Wolle, sondern auch Beratung und Tipps abholen oder Urlauber, die rein zufällig vorbeischauen. Andererseits kommen auch Leute, die via Internet auf den Wollladen aufmerksam geworden sind. Das alles hat sich Linda Wellmann in den letzten 12 Jahren hart erarbeitet.

„2018 haben wir mit unserem Internetauftritt begonnen. Mein Sohn hat mir da sehr geholfen. Sie können mir glauben, Online-Handel ist eine Wissenschaft für sich. Man muss ständig am Ball bleiben, sonst hat man verloren“, sagt die 57-Jährige, die sich längst auf der Gewinnerstraße befindet. Und das hat die Stralsunderin auch ein bisschen „StralDigital“ zu verdanken.

Stralsunder Projekt nur für Stralsunder

Dahinter steckt ein Stralsunder Projekt, das gerade den inhabergeführten Läden in der Stadt helfen soll, online durchzustarten, auch, um ein weiteres Aussterben dieser Geschäfte zu verhindern. Denn Ketten haben für ihr Filialen die entsprechenden Fachleute, die die Digitalisierung ständig vorantreiben.

„Der Online-Handel ist jährlich um 10 Prozent gestiegen, in der Corona-Pandemie waren es 23 Prozent. Diese Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Der Händler muss sich dem stellen“, sagt Thomas Lösch, IT-Experte bei StralDigital, und ergänzt: „Das ist aber auch eine Chance. Der Wollladen ist ein tolles Beispiel dafür, wie Offline, also der Standort in der Stadt, und Online miteinander verschmelzen. Man verknüpft die Erfolgsgeschichte mit digitaler Sichtweise.“

Online und Offline verschmelzen lassen

Zweigleisig fahren, kann künftig immer mehr ein Erfolgsrezept sein. „Wichtig ist, sein Unternehmen, sein Geschäft sichtbar zu machen, dafür zu werben. Und da kommt es auch auf die Qualität des Interauftritts an“, meint Dr. Maria Clauss, Marketing-Fachfrau bei StralDigital, und erklärt: „Der Nutzer muss mich auch finden, muss mich sehen. Und bei diesem Sichtbarmachen können wir helfen.“

Das steckt hinter StralDigital StralDigital: Unter Führung der Stralsunder Mittelstandsvereinigung setzen Thomas Lösch und Dr. Maria Clauss vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022 das Projekt „Beratungen zur Digitalisierung als Schlüssel zur Unternehmenssicherung in der Hansestadt Stralsund“ um. Das Projekt soll die Händler und Tourismusunternehmen der Hansestadt dabei unterstützen, an der digitalen Transformation der Märkte zu partizipieren, sich gegen die wachsende Online-Konkurrenz zu behaupten und die Stadt Stralsund vielfältig und vital zu gestalten. Bisher werden 10 Unternehmen betreut, 30 bis 40 sollen es noch werden. Wobei die Macher auf eine Verlängerung des Projektes setzen und hoffen, dass sich das Ganze vielleicht einmal selbst trägt. Der SMV ist es gelungen eine Förderung für das Projekt (zu finden auf www.straldigital.de) aus dem Europäischen Sozialfond einzuwerben. Die notwendigen Eigenmittel zu dieser Strukturentwicklungsmaßnahme steuern die IHK Stralsund, die IT-Lagune und die Mittelstandsvereinigung bei. Eine unterstützende Rolle nehmen die Hansestadt Stralsund, die Hochschule Stralsund, die Kreishandwerkerschaft Nordvorpommern-Rügen, der Landkreis Vorpommern-Rügen, die Agentur für Arbeit Stralsund und der Dehoga Regionalverband Stralsund ein.

Da werden alle Online-Angebote unter die Lupe genommen, steht eine Ist-Analyse als Erstes in der Beratung, und es gibt Tipps, welche Fachleute beim Erstellen von Shops und Seiten helfen können. „Und zwar hier in Stralsund, wir haben nämlich das Potenzial“, sind sich die beiden Projektmanager einig. Thomas Lösch und Maria Clauss verstehen sich dabei als Lotsen und Berater, die mit vielen Partnern zusammenarbeiten, die sie gern weiter vermitteln.

StralDigital bietet Kompetenz

„Du kannst ja als Geschäftsfrau viel Geld für sowas ausgeben. Aber ich bin gelernter Kaufmann und kann doch gar nicht bis ins Detail feststellen, ob diese Fachleute gut sind oder ob sie für mein Produkt überhaupt die Richtigen sind“, wirft Linda Wellmann ein. „Ich hatte schon die tollsten Angebote... Deshalb bin ich so froh, dass es jetzt mit StralDigital ein Projekt von Stralsundern für Stralsunder gibt, mit Machern, die ganz neutral an die Sache rangehen, denn sie wollen mir nicht irgendwas aufschwatzen.“ Teure Berater fallen weg, man habe trotzdem die fachliche Kompetenz, steht für sie fest.

Nicht in jedem Fall kann oder möchte ein Stralsunder Geschäftsinhaber auch einen Online-Shop einrichten. „Das ist nicht schlimm, aber das Wichtigste ist, dass Interessenten auf ihn aufmerksam werden, weil die so genannte Schaufensterfunktion aufgeht“, sagt Thomas Lösch.

Kollegin Maria Clauss schiebt hinterher: „Er ist sichtbar, kann inspirieren und informieren. Und dann kommt der Kunde vielleicht persönlich vorbei.“ Auch das habe im Stralsunder Wollladen schon gut funktioniert, weil dessen Auftritt modern und dynamisch ist und das Alleinstellungsmerkmal des Ladens herausstellt.

Kunden von Amazon zurückholen

„Stralsund als Hansestadt war schon immer eine Handelsstadt. Das soll sie auch bleiben, eben mit diesen vielen kleinen Läden, die das Flair einer Altstadt ausmachen. Mit der Erweiterung des Strelaparks wartet da eh noch eine Herausforderung auf uns alle“, ist sich Unternehmerin Linda Wellmann sicher. Aber um das Veröden der Innenstädte zu verhindern, müsse man sich die Kunden auch von Amazon wiederholen, findet die Woll-Expertin.

„Für die Kunden ist es bequem, bei Amazon zu bestellen. Für uns Händler ist es hart. Da geht es um Provision, Zeitdruck, und obendrein werden noch die Preise gedeckelt. Von den Umweltsünden ganz zu schweigen“, sagt sie.

„Das wollte ich nicht. Ich habe jetzt als Fremd-Plattformen zum Beispiel noch Otto und Ebay. Unser eigener Online-Shop läuft aber auch und hat uns gut durch die Corona-Zeiten gebracht. Wir schicken die Wolle nach ganz Europa, aber auch nach Südamerika und in die USA. Deshalb brauche ich ja auch so ein großes Lager. Die Wolle muss für jeden Kunden sofort lieferbar sein.“

Doch der Online-Handel, der im Wollladen gut läuft und sicher auch davon profitiert, dass viele in Krisenzeiten wieder mehr Zeit für Handabreiten haben, ist nicht nur anonym und weit weg. So hätten viele Kunden trotzdem angerufen und ihre Fragen gestellt, hat Linda Wellmann festgestellt.

„Wir beraten ganz viel, und das macht ja auch Spaß“, sagt die erfahrene Geschäftsfrau und schiebt hinterher: „Am schönsten ist natürlich, wenn sie hier in unseren schönen, großen Laden kommen und sich über das persönliche Einkaufserlebnis freuen.“

