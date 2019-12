Stralsund

„Das Weihnachtsevangelium ist der klassische Text für den Heiligen Abend beziehungsweise für die Heilige Nacht“, betont Pastor Christoph Lehnert (61) von der Evangelischen Kirchengemeinde St. Marien in Stralsund. Deshalb werde er auch über das Weihnachtsevangelium aus Lukas 2, Verse 1-14, predigen. Dies werde von der Heiligabendgemeinde erwartet, da sich mit diesem Text viele Kindheitserinnerungen der Gottesdienstbesucher verbinden. „Viele können ihn wortwörtlich aufsagen“, sagt Lehnert.

Zuversicht der Weihnachtsbotschaft

Etwa die klassische Weihnachtsbotschaft: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr (...). Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen guten Willens.“ Diese Verse stehen für Zuversicht.

Jedoch: Heutzutage herrsche in Deutschland eine Stimmung, die Hamlet mit den Worten beschreibt: „Die Zeit ist aus ihren Fugen“, erklärt Lehnert. Er höre Sätze wie: Die Gewalt wird immer schlimmer. Die Kriege nehmen kein Ende. In der Zeitung liest man nur noch Schlechtes. Die Leute haben kein richtiges Einkommen und zu wenig Rente. Alles wird schlechter. Klimawandel, die Gletscher schmelzen. Die Ausländer und Einwanderer – wohin soll das alles führen?

Nächstenliebe gegen Angst und Zukunftspanik

„Bestimmte Kräfte haben Freude daran, Angst und Zukunftspanik zu verbreiten“, sagt Lehnert. In seiner Predigt wolle er sich aufmachen und dagegenhalten. „Es gibt viel Liebe in der Welt, unglaubliche Nächstenliebe und Nächstenhilfe“, betont der Pastor. Viele Menschen, besonders in Deutschland, seien hilfsbereit und spenden viel Geld für Kinder in Not und andere Bedürftige.

Die Fakten würden für sich sprechen: Die Gewaltverbrechen seien in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. In Medizin und Technik seien unglaubliche Fortschritte erzielt worden. Umweltschutz und Energiewechsel kämen immer besser voran. Auch die Politik insgesamt werde immer genauer und präziser in Analytik und Praxis.

Gutes tun und Ängste nehmen

Aber: „Die Menschen weithin glauben das nicht“, meint Lehnert. Zu Weihnachten wolle er vermitteln, dass die Menschen keine Unmenschen sind, die dem Abgrund entgegengehen, weil alles den Bach runtergeht, und selbst alles verbrauchen und zerstören. „Nein, wir sind von Gott geliebte Menschen, zu denen er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, dass er uns rette und erlöse aus aller Not und Bedrängnis und Torheit“.

Er schenke der Welt Frieden, schenke Freude, schenke den Menschen eine Zukunft, in die hinein es sich lohnt zu leben. „In diesem Sinne dürfen wir tapfer, mutig und getrost voller Freude die Tage unseres Lebens leben und immer wieder versuchen, Gutes zu tun und zu helfen, ängstlichen Menschen die Furcht zu nehmen“, betont Christoph Lehnert.

Lesen Sie auch:

Von Bernhard Schmidtbauer