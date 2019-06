Stralsund

Die Dresdener Band Wucan ist am 8. Juni um 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) zu Gast bei der 2. Kulturschock Rocknacht in der Werkstatt auf der Stralsunder Hafeninsel. Konzertveranstalter Fiete Blümel von der Agentur Rock BB Events spricht von einem echten Coup, der ihm mit der Verpflichtung der Truppe um Francis Tobolsky gelungen ist. Denn die Sängerin, Flötistin und Gitarristin gilt in der Szene als die große deutsche Krautrock-Hoffnung.

Im Musikmagazinen hochgelobt

In bekannten Musikmagazinen werden nicht nur ihre Auftritte, sondern auch ihr jüngster Tonträger „Reap the Storm“ hochgelobt. Die Musik der Band bewegt sich irgendwo zwischen HeavyRock, PsychadelicRock und ClassicRock. Wucan tourte schon mit Bands wie Siena Root, Greenleaf, The Vintage Caravan oder The Brew durch die Lande. In ganz Europa ist die Truppe ein gern gesehener Liveact auf verschiedenen Festivals oder Open Airs. Die Naturgewalt die Wucan auf der Bühne präsentiert, lässt viele Musikliebhaber Herzen höher schlagen.

Band aus Rostock als Opener

Als Opener ist das Trio Die Gruppe König aus Rostock zu Gast. Sie gewann im letzten Jahr das Landesrockfestival und veröffentlichte ebenso ihr erstes Studioalbum. Die Band hat sich dem dem Post-Punk, gewürzt mit einer Prise Grunge, verschrieben, steht jedoch auf deutschsprachige Texte und lehnt eine Assoziation mit der eventuell naheliegenden Hamburger Szene ab.

Karten für die 2. Kulturschock Rocknacht gibt es unter www.rock-bb.com bzw. an der Abendkasse.

Jens-Peter Woldt