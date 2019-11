Wundersames Wummern in der Stralsunder Spielkartenfabrik

Stralsund

Diese Klänge werden die Besucher wohl noch einige Zeit im Kopf behalten – nicht als melodischen Ohrwurm zum Mitpfeifen, sondern als das genaue Gegenteil: Geräusche, welträumlich hallend, wundersam wummernd, klimpernd und klackernd. Ist das überhaupt Musik? Diese Frage hätte man sich stellen können, wäre man nicht zu beschäftigt damit gewesen, die Töne selbst zu erzeugen.

Zum Abschluss der Geburtstagsfestwoche der Stralsunder Spielkartenfabrik – der Verein Jugendkunst existiert seit nunmehr zehn Jahren – gab es am Samstagabend ein Konzerterlebnis der interaktiven Art: So sollten die Gäste der Spielkartenfabrik zunächst zum Smartphone greifen, eine App installieren, sich in Gruppen zusammenfinden und dann auf digitalem Wege Elemente einer Klanginstallation inmitten der alten Druckmaschinen an-, aus- und wieder anschalten. Abgefahren, was dabei herauskam.

Ein interaktives Konzert ohne Musiker: Die Zuhörer waren selbst für die Töne verantwortlich. Quelle: Kai Lachmann

Salatschüssel und Orgelpfeife-Staubsauger-Hybrid

„Das war doch voll auf den Punkt!“, rief im Anschluss ein begeisterter Peter Tucholsky, der sonst in Loitz an der Peene einen Ballsaal mit Kunst und Kultur erfüllt. Für die Performance hat er die Gerätschaften entwickelt. „Distanzen überwinden“ sei ein Ansatzpunkt dafür gewesen. „Der Zufall als Grundlage für die Weiterentwicklung des Lebens“ ein anderer. Und so schwang eine mehrere Meter lange Spiralfeder zwischen zwei Eimern, ein Orgelpfeife-Staubsauger-Hybrid brummte tieftönig und ein alter Plattenspieler samt einer mit Draht verbundenen Salatschüssel warf klirrende Klänge durch den Raum.

Gerätschaften dieser Art waren mit dem Internet verbunden und ließen sich per Handy an- und ausschalten. Quelle: Kai Lachmann

Die App, mit der die Gäste die Sounds steuern konnten, hat der Berliner Tüftler, Spieldesigner und Jugendkunst-Stipendiat Markus Schubert entwickelt. „Das Signal geht von den Handys einmal um die Welt, um dann hier an den Geräten anzukommen, die dann die Töne erzeugen“, berichtete er. Obwohl manch ein Besucher mit dem Ansatz überfordert schien, entwickelten doch schnell viele ihren Spaß daran, die Töne entweder zu erzeugen oder wieder zum Schweigen zu bringen. „Das war richtig interessant“, sagte etwa Anke Schäring, die mit Begleitung Ute Schimmelpfennig auf ihren Handys fleißig getippt hatte. „Ich finde Maschinen zum Musikmachen total gut. Zum Beispiel mag ich auch den Klang von Schreibmaschinen.“

Waberndes, Störendes und kontrolliert Explodierendes

Nachdem das letzte Geräusch zwischen den alten Druckmaschinen verhallt war, ging es eine Etage höher weiter mit nicht minder anspruchsvoller Verspieltheit. Der große Unterschied: Bei der siebenköpfigen Jazztruppe Zwitschermaschine wurde nichts dem Zufall überlassen. Flöten, Saxofon, Posaune, Schlagzeug, Kontrabass und Gitarre waren bis ins letzte Detail aufeinander abgestimmt. Dröhnendes, Waberndes, Aufgeschichtetes, Störendes, Herausforderndes und kontrolliert Explodierendes ließ Jazz-Herzen im 5/8-Takt höherschlagen.

Als „aufnotierte Improvisation“ beschreibt Jazzmusik-Kritiker Victoriah Szirmai die Musik der Band Zwitschermaschine – und trifft es damit sehr gut. Quelle: Kai Lachmann

Die jungen Männer schafften es kaum, ihren Blick von den ellenlangen Notenblättern zu heben. Besonderer Moment: Bandleader Mark Weschenfelder lobte Schlagzeuger Florian Lauer, weil ihm vier zusammengeklebte Notenzettel heruntergefallen waren und er trotzdem den restlichen Song bestens in virtuoses Trommelgewirbel und hochprofessionelle Rhythmus-Mathematik kleidete. Zum Ende improvisierten die Musiker zu den eingangs erzeugten maschinellen Tönen und schlossen damit die Klammer dieses originellen Abends.

