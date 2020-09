XXXLutz in Stralsund: Wie die Hansestadt „vermöbelt wird“

Stralsund

Wenn ich XXXL schon höre, dann weiß ich, es kommt ganz dicke beziehungsweise steigt da einer ganz groß ein. Um bei der Branche zu bleiben in diesem Fall mit „Elefantenfuß“. Einstiegskandidat ist Möbellulatsch Lutz aus Österreich. Ein Riese! Dass sich hiesigen Einrichtungshäuser ob des milliardenschweren Rivalen auf einiges einrichten müssen, dürfte klar sein. Schließlich geschieht in Stralsund dann das, was Bundestrainer Jogi Löw schon immer von seinen Jungs verlangt: „Räume engmachen! Räume zustellen!“. Nichts gegen Wettbewerb und Konkurrenz, die ja bekanntlich Geschäfte solange beleben, bis sie sterben. Das große Aber, XXXL eben, ist scheinbar die Frage: Was solls?

Schließlich wirbt „Lutz“ ja weithin sichtbar damit, dass er dir den Stuhl einfach vor die Türe stellt. Sowas ähnliches könnte sich hier abzeichnen, das zumindest hat die „Hamburger Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH“ prognostiziert. Aber was wissen die schon, denken sich scheinbar die politischen Entscheidungsträger vor Ort. „Markt haben wir, neu wie alt und Absatzfragen klärt der Schuster. Außerdem gilt der gegenstimmenden Opposition der aus Ohrensesseltagen stammende Satz: „Solange ihr eure Beine unter unseren Tisch stellt, haltet hübsch die Füße still!“

Schrankwand Eiche rustikal und Kuckucksuhr für Hipster

Autor Gunther Lampe hinterfragt in seinen Kolumnen kritisch und amüsant das aktuelle Stadtgeschehen. Quelle: privat

Der Vorschlag schutzbedürftige Innenstadtgeschäfte nicht Preis zu geben, indem sich ein Großunternehmer im Turbokapitalismus auf eine freiwillige Sortimentausdünnung einlassen würden, der ist so realitätsfern, wie wenn ich behaupten würde, Schrankwand Eiche rustikal und Kuckucksuhr sind Inbegriff eines wohnlichen Hipster Ambientes am Prenzlauer Berg.

Das Tischtuch scheint auch zerschnitten, weil keiner der ansässigen Ausstatter im Vorfeld von irgendjemanden die kleinste Küchenzeile davon erfuhr, sodass jeder verständlicherweise dachte: „Ich glaub ich steh im Wald!“ Ach ne, das war ja die andere Baustelle oben bei der Aral Richtung Greifswald raus, wo der Architekt süffisant verkündete: „Wir bauen alles so, wie wir es vorhatten!“ Und ganz genau das glaube ich!

Von Gunther Lampe