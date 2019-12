Ywa Maria aus Stralsund ist ein echtes Christkind

Stralsund

Was für ein Geschenk zum Weihnachtsfest! Am Stralsunder Helios Hanseklinikum sind am 24. Dezember zwei Kinder geboren worden. Marty Grugelerblickte das Licht der Welt um 7.42 Uhr – mit einem Gewicht von 3040 Gramm und einer Größe von 47 Zentimetern. Er ist künftig in Stralsund zu Hause. Das zweite Stralsunder Christkind ist Ywa Maria Krauel. Die derzeit wohl jüngste Einwohnerin von Bad Sülze kam am Heiligabend um 21.29 Uhr zur Welt – mit 2195 Gramm Gewicht und 45 Zentimetern Länge.

Zehn Geburten in einer Woche

Insgesamt gab es in der vergangenen Woche zehn Geburten am Stralsunder Klinikum. Eine davon war die von Finn Lewi Blessin(3695 g, 50 cm). Der Neu-Stralsunder feiert künftig am 28. Dezember Geburtstag. Seine Geburtszeit: 7.32 Uhr. Am gleichen Tag wie er kamen Theresa Felberaus Kritzmow (10.20 Uhr, 4195 g, 53 cm) und Haya Al Khalifaaus Stralsund (15.04 Uhr, 3460 g, 52 cm) zur Welt. Ein echtes Sonntagskind ist Oskar Jan Schulze aus Kenz-Küstrow, der am 29.12. um 21.08 Uhr seinen ersten Schrei von sich gab – mit 3520 Gramm und 50 Zentimetern.

Viel Freude im Leben!

Wir wünschen allen Neugeborenen viel Glück und Freude im Leben – natürlich auch jenen, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von Thomas Pult