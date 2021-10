Stralsund

Die Hansestadt wird als Drehort immer beliebter. Derzeit wird Stralsund wieder zum Schauplatz für rasante Actionszenen – und wilde Kämpfe. Für eine 90-minütige Sonderfolge der ZDF-Krimiserie „Der Alte“ hat die Neue Münchner Fernsehproduktion die bayrischen Berge verlassen – um am Strelasund und auf Rügen zu drehen.

Unter dem Arbeitstitel „Der Alte - Tod am Kliff“ haben die Aufnahmen mit dem prominent besetzten Set in Stralsund begonnen. Die Ermittlungen führt in München und Stralsund Kommissar Richard Voss, gespielt von Jan-Gregor Kremp.

Für Kremp ist es das erste Gastspiel am Strelasund

Der Schauspieler Jan-Gregor Kremp wird am Set geschminkt. Quelle: Stefan Sauer

Der bekannte Schauspieler wurde in der Altstadt schon mehrfach von seinen hiesigen Fans angesprochen. Ob Kremp schon mal in Stralsund war? „Nein, ich war tatsächlich noch nie in Stralsund“, sagt er. „Das entpuppt sich jetzt als großer Fehler, weil es eine wirklich sehr schöne Stadt ist. Bisher hatte ich noch nicht viel Gelegenheit mich umzusehen. Aber die Orte, an denen wir bisher gedreht haben, sind wirklich wunderschön.“

In seiner wenigen Freizeit vor Ort hat es immerhin für einen Cappuccino am Rathaus gereicht. „Mir gefällt es hier. So eine schöne alte Stadt und man kann fußläufig viel machen. Und das Ozeaneum ist ein echter Knaller! Da werde ich vielleicht mit meiner Familie noch mal hinfahren.“

Produzent Klaus Laudi schwärmt von Stralsund

„Es gibt zwei Orte, die für Zuschauer positiv belegt sind. Berge und Meer. Meer haben wir in München nicht. Also drehen wird in Norddeutschland“, sagt Produzent Klaus Laudi, dessen Frau ein richtiger Rügen-Fan ist. „Sie ist sauer. Sie sitzt in München – und ich darf hier sein“, scherzt Laudi. „Die Hansestadt und Rügen bieten optimale Bedingungen für Filmteams – wenn das Wetter mitspielt.“ Den entscheidenden Anstoß für Vorpommern gab Drehbuchautor Jan von der Bank aus Eutin (Schleswig-Holstein). „Er war sofort für Stralsund. Wir haben uns dann die Altstadt, das Ozeaneum und den Hafen angeguckt. Ich war sofort begeistert und habe mir gedacht: ’Wow! Haben die das alles für uns gebaut?’“

Lange Tage am Film-Set

Laut Laudi wird der Zuschauer später immer ein Feriengefühl haben. „So geht es uns am Set auch. Alles ist entspannter. Obwohl die Drehtage sehr lang und anstrengend sind.“ Bis zu 14 Stunden wird an einem Tag gearbeitet. 5 Uhr geht es los. Wenn es draußen noch dunkel ist, müssen die Schauspieler schon in der Maske sein. Nur so kann das Tageslicht voll ausgenutzt werden. Danach stehen immer noch Textproben an. Insgesamt besteht das Team aus rund 50 Leuten, die meisten davon sind aus Bayern angereist.

Film-Produzent: „Stralsund ist das schönere Lübeck“

Produzent Laudi verantwortet nicht nur „Der Alte“. Er war in der Vergangenheit unter anderem am filmischen Epos „Die Manns - Ein Jahrhundertroman“ beteiligt. „Den haben wir in Lübeck gedreht“, sagt Laudi. Heute sagt er: „Zum Drehen ist Stralsund das bessere Lübeck, weil die Altstadt so unglaublich schön ist.“ Das teils brüchige Ambiente Hafen mit den kaputten Speichern nutzt auch der Stralsund-Krimi mit Schauspielerin Katharina Wackernagel. „Wir sind von der Ästhetik her leichter. Wir erzählen ernsthafte Krimis, müssen aber nicht so düster sein. Wir sind aber auch keine Praxis mit Meerblick“, so Laudi, der sein Quartier im Hotel Maakt bezogen hat. „Von uns aus ist Stralsund weit weg. 860 Kilometer. Dennoch drehen hier viele Film-Teams. Nun weiß ich warum.“

Niels Bruno Schmidt als Kommissar Jakob Heinritz. Quelle: Stefan Sauer

Stralsunder Polizist wird von Niels Bruno Schmidt gespielt

Für Authentizität wird Ermittler Voss der Stralsunder Kommissar Jakob Heinritz an die Seite gestellt, der vom Berliner Schauspieler Niels Bruno Schmidt gemimt wird. „Der Fall wird so groß, dass Voss mich braucht und selbst an die Küste kommen muss“, sagt der Schauspieler. „Den ersten Namen meiner Rolle konnte sich unser Regisseur nicht merken. Deswegen heiße ich jetzt Jakob“, scherzt Schmidt, der in etlichen Tatorten mitgespielt hat und auch aus „Keinohrhasen“, „Baader Meinhof Komplex“ oder „Rosenheim-Cops“ bekannt ist. „Ich liebe Stralsund“, sagt der Berliner. Jedes Jahr würde er mit seinen Kindern an den Sund kommen – und das Ozeaneum besuchen. Zum Dreh am Donnerstag konnte er diese natürlich nicht mitbringen. „Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ich selbst habe leider keine Ferien“, sagt er. Im Film wird er versuchen, dem Kollegen Voss das „Moin“ beizubringen. „Bei ihm klingt es aber nicht gut. Voss ist halt ein alter Bayer.“

Jürgen Köpp aus Pöglitz mimt den Hafenmeister. Quelle: Stefan Sauer

Ein Pöglitzer spielt den Hafenmeister

Doch nicht nur prominente Schauspieler wie Kremp, Schmidt oder Ben Bela Böhm (Better Call Saul/ Mad Men) halten sich derzeit am Set in Stralsund auf. Auch Kleindarsteller und Komparsen aus Vorpommern bevölkern den Hafen. So schlüpft der 72-jährige Jürgen Köpp aus Pöglitz bei Tribsees in die Rolle des Hafenmeisters. Der urige Typ hat auch schon bei Soko Wismar, im Rostocker Polizeiruf und im Stralsund-Krimi Film-Luft geschnuppert.

„In Stralsund war ich ein Knacki in der JVA“, sagt er. Sein erstes Engagement sei 2010 jedoch der Störtebeker-Film „12 Meter ohne Kopp“ gewesen. „Früher bin ich Betonmischer gefahren. Nun bin ich Rentner – und habe genug Zeit dafür. Mit so vielen Bayern ist so ein Dreh schon etwas anderes. Ich bin aber sprachbegabt – und verstehe sie meistens“, sagt Köpp. Vorerst war er nur in Stralsund dabei. Er hofft aber noch auf weitere Szenen auf Rügen.

„Gut, dass sie mal aus München rauskommen“ – Raoul W. Heimrich, Regisseur aus Stralsund

Ob Köpp als Passant nochmals durchs Bild läuft, darüber entscheidet unter anderem Regisseur Herwig Fischer (Soko Leipzig/ In aller Freundschaft) Am Stralsunder Hafen traf Fischer auf einen seiner Vorgänger. Der vormalige „Der Alte“-Regisseur Raoul W. Heimrich (Ein Fall für zwei/ Alarm für Cobra 11/ Küstenwache), der in Stralsund lebt, stand als Zuschauer am Set. „Ich bin natürlich traurig, dass ich es nicht selber mache“, sagt er.

Zuletzt war Heimrich aber ohnehin mit seinem neusten Roman beschäftigt. „Es wurde höchste Zeit, dass die mal aus München rauskommen“, sagt der 57-Jährige. Auf seine Empfehlung kamen die Kollegen jedoch nicht. „Es ist wirklich Zufall“, sagt er. „Besser kann es trotzdem nicht sein. Stralsund ist die geilste Hansestadt der Welt!“

„Der Alte“: Darum geht es in der Sonderfolge In der Sonderfolge geht es um den Mord an einem Umweltaktivisten während einer Protestaktion gegen den Bau eines Offshore-Windparks. Je intensiver Voss und sein Kollege Heinritz vor Ort in Stralsund und auf Rügen ermitteln, desto mehr Abgründe tun sich auf. Nach wilden Kämpfenam Stralsunder Hafen geht es kommende Woche auf der Insel Rügen weiter. Neben schönen Strandspaziergängen soll dann ein actionreicher Showdown mitten auf der Ostsee eingefangen werden – vor Kap Arkona. Das Drehbuch wurdevon Jan von der Bank geschrieben, Regisseur ist Herwig Fischer. Gedreht wird noch bis voraussichtlich 22. Oktober. Zwar steht noch kein Sendetermin fest, voraussichtlich wird die Sonderfolge jedoch am kommenden Karfreitag ausgestrahlt. Bei der Quote liegt der ZDF-Krimi zumeist zwischen vier und fünf Millionen Zuschauern.

Von Kay Steinke