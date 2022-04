Stralsund

Am Fuße eines Windrads wird ein Umweltaktivist tot aufgefunden. Er ist wohl während einer Protestaktion gegen den Bau eines Offshore-Windparks in den Tod gestürzt. Ein Unfall? Mord? Was sind die Hintergründe? Hauptkommissar Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team werden sich in der neuen Folge von „Der Alte“ am Freitagabend um 20.15 Uhr im ZDF an diesen Fragen abarbeiten.

Lohnt es sich, ihnen beim Ermitteln zuzuschauen? Eindeutige Antwort: Ja. Der Fall lässt den Zuschauer wegen des etwas verschleppten Erzähltempos zwar nicht gerade spannungsgeladen an den Fingernägeln knabbern. Doch unterm Strich ist das ganz leckere Krimi-Kost.

„Der Alte“ zeigt Stralsund besser als die Krimiserie „Stralsund“

Einschalten lohnt vor allem, weil sich etwa ab Mitte des Films die Handlung von München nach Stralsund und Rügen verlagert. Die Eröffnungsszene für den neuen Spielort, na klar: ein Kameraflug mit Rügenbrücke im Vorder- und Altstadt im Hintergrund. So viel Lokales genehmigt sich auch die quotenstarke Krimi-Reihe „Stralsund“ gerade noch. Ansonsten verzichtet diese leider oft auf städtische Eindrücke oder spielt an irgendwelchen Orten, die als Stralsund hingestellt werden. Nicht selten wird dabei ein unscheinbares oder provinzielles Bild gezeichnet.

Blick hinter den Kulissen: Das Filmteam hat vorher gut recherchiert. Quelle: Nils Kinder

Nicht so in dieser Sonderfolge von „Der Alte“. Fans von Hansestadt und Insel kommen hier voll auf ihre Kosten. In Szene gesetzt sind unter anderem der Stralsunder Bahnhof mit dem tollen großflächigen Wandbild über den Köpfen, der Hafen, wo sich die Polizisten ein kühles Bier genehmigen (nein, kein Störtebeker), mehrere Stellen des Ozeaneums, der Ausblick vom Dänholm auf die Stralsunder Skyline und auf Rügen, das verträumte Örtchen Vitt mit dem dortigen „Café am Meer“ und an eine Steilküste.

Bizarre Parkplatzwahl vor dem Ozeaneum

Oft ist dabei zwar das Wetter ungemütlich und der Himmel tief dunkelblau. Aber die Küste ist eben nicht nur schön, sondern auch rau. Unterm Strich hat das Filmteam die Region bestens verkauft. Danke fürs Verteilen der Visitenkarte.

Wer genau hinschaut, kann in „Tod am Kliff“ einige unterhaltsame Fehlerchen entdecken. Der Alte – ein gestrenger Kommissar in seinen besten Jahren, der aussieht, als würde er nach Seife duften – muss dringend ins Ozeaneum. Also was macht er? Er rollt mit seinem hochpreisigen Dienstwagen vor die Eingangstür. Also direkt davor. Dann bekommt die Kamera zwar das markante Gebäude noch gut ins Bild. Aber auf Einheimische mag die Wahl dieses Parkplatzes belustigend wirken. Warum fährt er nicht gleich bis an die Kasse?

Gut gepflegt und ganz schön streng: Jan-Gregor Kremp in der Hauptrolle als Hauptkommissar Richard Voss. Quelle: Nils Kinder

Altenpleen südlich von Putbus

Obwohl der Krimi „Der Alte“ in München zu Hause ist, spricht in dieser Folge niemand auch nur einen Hauch von bayrischem Akzent. Einzige Ausnahme ist – ausgerechnet – die Wasserschutzpolizei in Stralsund! Die gibt über Funk eine Position durch und der süddeutsche Zungenschlag ist nicht zu überhören. Nun gut, wir sind hier ja weltoffen. Bei uns dürfen sogar Bayern arbeiten.

Der lustigste Fehler unterläuft ausgerechnet dem Stralsunder Polizisten. Er sagt ins Funkgerät, dass die Küste südlich von Putbus abgesucht werden soll. Im nächsten Bild erklärt er den Kollegen auf einer großen Landkarte, was er meint und zeigt (warum bloß?) auf eine Achse von Altenpleen bis runter nach Stahlbrode. Ein paar Sekunden später haut er auch noch raus, dass er davon ausgeht, die Gesuchten wollen zur Insel Møn (Dänemark), was genau das Gegenteil der „Küste südlich von Putbus“ ist.

Straalsund statt Stralsunnt

Bemerkenswert: Während manch einem Berliner immer noch erklärt werden muss, wo Greifswald liegt, ist Stralsund hingegen selbst in München ein Begriff (zumindest im Film). Der Name der Stadt kommt in den 88 Minuten gefühlt 27-mal vor. Und – jeden echten Stralsunder wird es freuen – er wird nur ganz selten falsch ausgesprochen. Denn Auswärtige legen die Betonung normaler- und fälschlicherweise auf die zweite Silbe: Also nicht Straalsund, sondern Stralsunnt. Hier hat das TV-Team vorher gut recherchiert.

Die Filmemacher sind davon ausgegangen, dass auch das Ozeaneum eine republikweit bekannte Institution ist. Das Kunstwort fällt ebenfalls mehrfach und wird dabei kein einziges Mal erklärt. Nicht mal auf hölzerne Fernseh-Art à la „Wir müssen ins Ozeaneum.“ – „Du meinst das Naturkundemuseum mit Schwerpunkt Meer?“

Begrüßen wir uns hier mit „Moin“?

Etwas nervig ist das häufige und betont breit ausgesprochene Moin („Mooijn“). Begrüßt man sich so hier? Eher nicht. Es ist nicht wirklich unser Wort. Vermutlich ist dies aber Teil einer Fernseh-Realität: Als Marker für den Zuschauer – Achtung, wir sind in Norddeutschland – muss sich wohl jeder nördlich von Hannover mit Moin begrüßen. Dass dieses Klischee nicht zutrifft – geschenkt.

Der im Krimi behandelte Konflikt zwischen ökologischem Schutz und ökonomischer Nutzung der Meere bietet übrigens ein interessantes Spannungsfeld. Das wurde gut erkannt. Wer mehr darüber erfahren möchte, findet darüber reichlich Infos im Ozeaneum. Aber bitte nicht direkt vor der Tür parken.

Von Kai Lachmann