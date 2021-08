Stralsund

Stralsund-Fans können sich an diesem Wochenende am Start eines filmischen Großereignisses erfreuen: Das ZDF zeigt ab Sonnabend den „Stralsund“-Zweiteiler, in dem der gewaltsame Tod eines Wirtschaftsanwalts Kommissarin Nina Petersen (Katharina Wackernagel) vor komplexe Ermittlungsarbeiten stellt, die bis in die Nachwendezeit zurückreichen.

In beiden Teilen „Das Manifest“ und „Medusas Tod“ steckt dabei richtig viel Stralsund drin – auch wenn die Hansestadt durch die Krimiästhetik sehr düster wirkt. Die Insel Dänholm zum Beispiel sieht aus der Luft aus wie ein verkommener Industrie-Slum. In der Hansestadt direkt wird dabei nicht wirklich getötet, geschossen und gemordet – dafür begeben sich die Bösewichte primär auf die Insel Rügen.

Die Produzenten habe sich dabei an komplizierte Stoffe gewagt – und diese filmisch auch ansprechend umgesetzt. Im Fokus steht dabei die Abwicklung der ostdeutschen Betriebe durch die Treuhand nach 1990. Dieses Kapitel der deutschen Geschichte ist mit all seinen Widersprüchen noch lange nicht aufgearbeitet. Lebensläufe und auch Hoffnungen, die damals zerbrachen, bleiben ein bitteres Erbe – auch für die Hansestadt Stralsund.

Die Zeitreise beginnt mit verstaubten Akten

Ein Stapel verstaubter Akten führt dabei wie ein Tunnel in die Vergangenheit, die einfach nicht vergehen will, und den jungen Dominik Euler (Leonard Carow) gnadenlos überfordert. Der junge Vater findet die belastenden Dokumente bei seiner Mutter. Als er den Wirtschaftsanwalt Kellermann, der damals mit der Privatisierung der Volkswerft ein geheimes Vermögen gemacht hat, zur Rede stellen will, wird er Zeuge der Ermordung des skrupellosen Wendeprofiteurs.

Zwar kann Euler fliehen, dennoch muss er untertauchen und gerät selbst unter Verdacht. Zuflucht findet er bei völkischen Biobauern, die nachts in der Scheune Schießübungen absolvieren –und sich so angeblich auf den Tag X vorbereiten. Dann taucht das ominöse Manifest auf, in dem Rache angekündigt wird, für die Machenschaften der Treuhand.

Die Ermittler Nina Petersen (Katharina Wackernagel, Karl Hidde (Alexander Held) und Karim Uthman (Karim Günes) tappen lange im Dunklen, zumal die selbstbewusste Petersen emsig an ihrer Beziehung zu ihrem Vorgesetzten Thomas Jung (Johannes Zirner) arbeitet. Der kauzige Hidde dagegen ist persönlich involviert, eine verflossene Liebe von ihm hat früher Artikel gegen die Wendehälse geschrieben.

Die Drehbuchautoren Andreas Kanonenberg und Olaf Kraemer in der Regie von Alexander Dierbach nahmen sich Zeit, ihre Charaktere zu entwickeln. „In unserem Zweiteiler hatten Andreas und ich die Chance, eine politische Geschichte und ihre Auswirkungen einmal von ,unten’ zu erzählen – ohne die Anzüge und Glastürme in der Hauptstadt, in denen sonst getagt wird, sondern aus der Sicht derer, die die Last trugen“, so Kraemer.

Zerschlagung der Volkswerft noch in der Gegenwart spürbar

So ein Malocher war auch Manfred Wolf (Axel Werner). Vor der Wende hat er auf der Werft russische Fisch-Trawler zusammengeschweißt, dann wurde sein Betrieb abgewickelt, die Belegschaft aussortiert. Jetzt arbeitet er als Wachmann oder hilft seiner Tochter in einer ostigen Kneipe. Sein Sohn Dieter, gespielt von Peter Schneider, scheiterte im Westen, kam zurück und sieht jetzt nur noch Verlierer um sich: „1989 war eigentlich wie 1945, nur dass die Sieger aus dem eigenen Land kamen, und die Sieger haben immer die Deutungshoheit“, lautet sein düsteres Fazit der Wende im Osten.

Vor dem Dreh im Jahr 2020 hatte sich Schauspielerin Katharina Wackernagel selbst dem Thema genähert. „Natürlich habe ich mich mit der Treuhand beschäftigt“, sagt sie. „Und die Nachwende-Zeit spielt im Stralsund-Krimi immer wieder eine Rolle. Für mich ist es eine Chance, über die Arbeit in Themen einzutauchen, die mich in meinem Leben sonst nicht direkt berühren würden.“ Auch den Umfang von zwei Teilen findet sie angemessen. „Es ist ungewöhnlich. Aber ich finde, es wird dem Thema gerecht. So gibt es die Möglichkeit, etwas tiefer in die Geschichten der Menschen hinter dem Kriminalfall einzutauchen“, sagt sie.

Mehr als nur DDR-Geschichte

Wer keinen Bock auf DDR-Geschichte hat, kann beruhigt sein. Zwar tauchen die ominösen Akten immer wieder auf, doch die Story bietet neben guten Plot-Points noch viel mehr. Darunter Kidnapping, Drogen, jede Menge Beziehungsprobleme – und eben auch diese skurrilen völkischen Siedler. Über diese Biodeutsche-Gruppierung hätten die Macher vielleicht sogar eine ganz eigene Folge drehen sollen.

Ein Bürgermeister spielt den Bürgermeister

Wer auf viel Stralsund hofft, muss nicht lange suchen. Ein Großteil der Handlung spielt in der Altstadt, es gibt viele schöne Luftaufnahmen von der Rügenbrücke, das Gelände der Werft ist zu sehen und auch die Hafeninsel wird immer wieder in Szene gesetzt. Spannend ist zudem, wie Realität und Gegenwart immer wieder durch die Fiktion brechen.

Bestes Beispiel: Es wurde nicht nur im Löwenschen Saal des Rathauses gedreht, Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) tritt im zweiten Teil sogar selbst in Erscheinung. „Ich bin zwar kein Schauspieler, aber meine Rolle als OB, die beherrsche ich“, sagt Badrow zu seinem Gastauftritt. „Für die Hansestadt ist die Reihe, die mehrere Millionen Zuschauer erreicht, die perfekte Werbung. Und wir unterstützen das Produktionsteam nach Kräften. Notfalls auch mit eigenem Einsatz.“

Dreh wegen Corona unterbrochen

65 weitere Komparsen aus der Region standen beim Dreh vor der Kamera. Der Älteste war Wolfgang Marzat mit damals 86 Jahren. Man muss dazu sagen: Die Massenszene im Rathaus wurde noch vor der Corona-Pandemie gedreht. Diese so wie einige weitere Momente des Filmes können dadurch etwas anachronistisch wirken. So einen Auflauf im Stralsunder Rathaus – wie er im Film zu sehen ist – hat es zuletzt wirklich im März 2020 gegeben.

Dann läuft der Stralsund-Krimi im TV Die erste Folge „Stralsund - Das Manifest“ läuft am Samstag um 20.15 Uhr im Zweiten, am Mittwoch (1. September) folgt die Fortsetzung „Stralsund - Medusas Tod“ zur gleichen Sendezeit. Beide Filme können bereits seit Samstag, dem 21. August 2021, in der ZDF-Mediathek abgerufen werden. Dort sind sie auch nach der Ausstrahlung noch für ein Jahr zu sehen.

„Der Drehabbruch und der erste Lockdown waren eine Zeit großer Verunsicherung“, sagt dazu Katharina Wackernagel. „Sowohl beruflich als auch familiär habe ich mir in der Zeit große Sorgen gemacht. Ich war froh, als wir Ende Mai 2020 die Dreharbeiten wieder aufgenommen haben, auch wenn die Bedingungen nicht einfach waren.“

