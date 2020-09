Stralsund

Die Zahl der Versuche, ältere Menschen um ihr Geld zu betrügen, nimmt weiter zu. Im Landkreis Vorpommern-Rügen hat die Polizei in diesem Jahr bis Ende August bereits 238 Trickbetrugsfälle beziehungsweise -versuche aufgenommen. „Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 193 Strafanzeigen. Im gesamten Jahr 2019 gab es 300 angezeigte Delikte“, sagt Mathias Müller von der Polizeiinspektion Stralsund.

Viele Senioren reagieren richtig

Allein im August dieses Jahres erstatteten 42 Frauen und Männer Anzeige. Bei der „Masche“, mit denen die Verbrecher zu Werke gehen, ist der August exemplarisch. In elf Fällen gab der Anrufer sich als Verwandter aus und gab vor, dass er einen Verkehrsunfall hatte und nun dringend eine große Summe Bargeld für die Schadensregulierung benötige. In acht Fällen täuschten die Anrufer oder Anruferinnen den Kauf einer Eigentumswohnung vor, für den sie nun dringend finanzielle Unterstützung benötigten.

Dabei handelt es sich bei den Verwandten längst nicht mehr nur um den Enkel, der diesem Trick seinen landläufigen Namen gab. „Nichten, Neffen, da werden eigentlich alle Familienangehörigen genutzt“, erklärt Claudia Tupeit von der Polizeiinspektion Neubrandenburg. Die ersten Alarmglocken sollten schrillen, wenn sich jemand so meldet: „Rate mal, wer hier spricht!“, erklärt Claudia Tupeit. Das Vorgehen sei oft ähnlich und allerspätestens, wenn das vermeintliche Familienmitglied erklärt, dass es jemanden vorbeischicken werde, um das Geld abzuholen, spreche viel für einen Betrugsversuch.

Sich vor Enkeltrick und Co. schützen Enkeltrick: Misstrauisch sein, wenn sich jemand am Telefon nicht mit dem Namen meldet. Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben. Bei verdächtigen Anrufen die Polizei informieren. Die Polizei sollte ebenfalls informiert werden, wenn man Opfer eines Trickbetrugs geworden ist. Falsche Beamte: Den Dienstausweis verlangen und sorgfältig prüfen. Wenn etwas verdächtig erscheint, die betreffende Behörde nach der Richtigkeit des Besuchs fragen. Niemandem Schmuck oder Bargeld zeigen oder Details zum Familienleben oder finanziellen Verhältnissen preisgeben. Gewinnversprechen: Bei Anrufen am besten sofort auflegen, auf Mails oder Gewinnpost nicht reagieren. Nicht von angeblichen Amtspersonen unter Druck setzen lassen. Bei allen Betrugsversuchen oder Betrügen gilt: Das Gespräch mit Angehörigen suchen und Anzeige bei der Polizei erstatten. Weitere Infos unter www.sicher-in-stralsund.de

In den Ferien klingelt das Telefon öfter

„Im Moment haben wir wieder eine höhere Anzahl dieser Betrugsversuche“, sagt Claudia Tupeit und fügt hinzu, dass das nicht ungewöhnlich sei. Es sei zu beobachten, dass etwa in den Ferienmonaten und vor der Weihnachtszeit öfter kriminelle Banden unterwegs seien. Oft würden sich die Anrufe auch für ein paar Tage auf eine bestimmte Region konzentrieren.

Allerdings hatten die Betrüger nach der Statistik in diesem Jahr bisher nur dreimal Erfolg, erbeuteten insgesamt eine Summe im fünfstelligen Bereich. „Das zeigt, dass der überwiegende Teil der Senioren sensibel handelt und nicht so leichtgläubig ist, wie die Tatverdächtigen es sich vermutlich erhoffen“, sagt Mathias Müller.

Das Böse schläft nie

Neben den sogenannten Enkeltrick-Anrufern hören die Beamten auch immer wieder von falschen Handwerkern, falschen Polizisten, gefälschten Gewinnen bei Gewinnspielen oder auch den Herzensbrechern aus dem Internet. Leider sei der Kreativität der Verbrecher da keine Grenze gesetzt, sagt Peter Bischoff, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Kriminalitätsprävention in Stralsund. „Das sind organisierte Vereinigungen, die sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen, und das wird sicherlich in Zukunft noch weiter zunehmen.“ Umso wichtiger ist es aus seiner Sicht, die Menschen weiter für dieses Thema zu sensibilisieren.

Prävention ist alles

Im vergangenen Jahr hatte der Verein einen Flyer „Sicher in Stralsund“ herausgegeben, um vor allem Senioren in der Häuslichkeit zu erreichen. Doch längst nicht nur das. Das Ziel des Projektes, das zunächst vom Ministerium für Inneres gefördert worden war, ist es, Informationen für Betroffene und deren Angehörige, aber vor allem auch für Kontaktpersonen der Opfer, etwa Taxifahrer oder Bankmitarbeiter zu liefern. „Wir werden diesen Flyer auch in diesem Jahr wieder verteilen“, sagt Peter Bischoff. Dann werden diese auch bei Krankenkassen oder in Physiotherapien oder in Einrichtungen des betreuten Wohnens zu finden sein.

Mit den Angehörigen hat Peter Bischoff einen wichtigen Punkt angesprochen, auf den auch Claudia Tupeit verweist. Es sei wichtig, mit den Eltern oder Großeltern darüber zu sprechen. Damit sie aufmerksam werden und damit ihnen klar wird, dass man nicht immer vor den Tricks der Betrüger gefeit ist. „Vielleicht lohnt es sich auch mal, einen Testanruf zu machen“, sagt Claudia Tupeit.

Ein Thema für die ganze Gesellschaft

Senioren vor den Betrügern zu schützen, ist nicht nur die Aufgabe der älteren Menschen selbst, sondern auch die ihrer Angehörigen, des Umfeldes und der Gesellschaft. Das Thema aus der Tabu-Ecke herauszuholen, ist ein weiterer wichtiger Ansatz. Daran haben auch die Seniorensicherheitsberater der Polizei einen großen Anteil. Herbert Sett ist so ein Seniorensicherheitsberater. „Ich war 40 Jahre lang Polizeibeamter“, erklärt der 64-Jährige, der 2015 in Stralsund Seniorensicherheitsberater wurde. Auf der einen Seite sind die einstigen Polizisten noch dicht an ihren Kollegen dran, auf der anderen Seite auch dicht an den Senioren – auf Augenhöhe. „Bei unseren Vorträgen, die coronabedingt auf null gefahren werden mussten, geht es um Trickbetrug oder Betrügereien an der Haustür. Jeder hat da so sein Steckenpferd“, sagt Herbert Sett. Er jedenfalls hoffe, dass es bald wieder mit den Info-Runden losgeht.

