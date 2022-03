Stralsund

Unter dem Motto „Haltung zeigen“ starten am Montag, 14. März, in Stralsund die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“. In der Hansestadt leben (Stand Januar 2022) fast 4000 Menschen aus über 100 Ländern, hauptsächlich aus Syrien, Polen, der Russischen Föderation, Rumänien und der Ukraine, wie die Stadt Stralsund mitteilt. „Mit den Veranstaltungen im Rahmen der bundesweiten ‚Internationalen Wochen gegen Rassismus’ setzen wir erneut ein deutliches Zeichen gegen jede Form der Ausgrenzung“, sagte die Migrationsbeauftragte der Stadt, Anja Schmuck. So solle die Stadt ein sicheres Zuhause für alle hier lebenden Menschen bleiben.

Es ist davon auszugehen, dass künftig mehr Flüchtlinge aus der Ukraine in die Hansestadt kommen. „Schon jetzt ist die Hilfsbereitschaft der Stralsunder Bevölkerung überwältigend, um diesen Menschen das Ankommen in unserer Hansestadt zu erleichtern. Ich möchte dazu gerne meinen herzlichsten Dank aussprechen“, sagt Schmuck.

Jüdisches Leben damals und Frauenrechte heute

Zwischen dem 14. und dem 27. März sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Unter anderem eine Online-Veranstaltung „Putins Krieg und Rassismus“ (14. März, 13.30 Uhr) – organisiert von der Migrantinnen-Organisation Tutmonde, dem Flüchtlingsrat MV, und dem Verein Lola für Lulu. Anmeldung: tutmonde@sdgs-mv.de. Zudem wird es einen stillen Marsch gegen Rassismus geben (18. März, 14 Uhr, Neuer Markt). Der Verein DaMigra organisiert in Kooperation mit Diálogo del Mundo einen Frauenrechte-Kreativ-Workshop. Termin: Dienstag, 15. März, ab 14 Uhr, Barther Straße 1. Auch „Jüdisches Leben in Stralsund“ wird thematisiert – bei einer Stadtführung am 18. März, 15 Uhr, Hof des St. Johannisklosters Stralsund.

Informationen zu den weiteren Veranstaltungen und teilnehmenden Organisationen in Stralsund finden sich auf der bundesweiten Seite stiftung-gegen-rassismus.de und im Veranstaltungskalender der Stadt.

Von Kai Lachmann