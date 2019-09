Stralsund

Am Nachmittag haben sie sich noch bekämpft, am Abend standen sie alle in Reih und Glied, um auf ihre Weise der Stadt und den Organisatoren ihren Dank auszusprechen. Die etwa 200 Teilnehmer der Stralsunder Schilltage hielten am Sonnabend nach Einbruch der Dunkelheit einem Zapfenstreich auf dem Alten Markt ab. Dabei kam nicht nur Blas- und Marschmusik zu Gehör, die einzelnen Gruppen aus Schweden, Norwegen und verschiedenen Teilen Deutschlands riefen auch ihren jeweils typischen Gruß (zum Beispiel ein dreifaches „Hurra“).

Zur Galerie Die rund 200 Protagonisten der Schilltage traten am Sonnabend nach Einbruch der Dunkelheit auf den Alten Markt. In militärischen Uniformen gekleidet und mit Fackeln in der Hand sorgte das Schauspiel für eine besondere Atmosphäre.

Stunden zuvor hatten sich die Hobby-Soldatendarsteller noch einen ausgiebigen Schaukampf in den Straßen der Stadt geliefert. Sie spielten den Kampf um Stralsund im Jahr 1809 nach. Nachdem der Husare und glühende Nationalist Ferdinand von Schill mit seinen Mannen die Stadt erobert hatte, fielen sechs Tage später Truppen des französischen Kaisers Napoleon in Stralsund ein und besiegten Schill.

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch:

Schill-Truppen verlieren Kampf um Stralsund

Stralsunder Denkmal herausgeputzt: Schill ist wieder schmuck

Von Kai Lachmann