Zarrendorf

Der Anfang ist gemacht – der Zarrendorfer Lebensräume-Verein bereitet einen Kita-Neubau auf dem Gelände vor. In dieser Woche war ordentlich etwas zu sehen: Per Bagger begann der Abriss des ehemaligen Diakonissenhaus.

„Bis August war dort noch unsere Vorschulgruppe der Kita „Spielbude“ mit 15 Kindern untergebracht“, sagt Geschäftsführer Tino Borchert. Die Kinder zogen dann ins ehemalige Verwaltungsgebäude, denn auch die Verwaltung des Vereins, der nicht nur in Zarrendorf, sondern auch in Stralsund und anderen Orten des Landkreises Vorpommern-Rügen mit unterschiedlichen Angeboten aktiv ist, war zuvor in ein neues, modernes Gebäude umgezogen. Für die Knirpse – wenn sie wahrscheinlich dort auch nur vorübergehend untergebracht sind – gab es im ehemaligen Verwaltungsgebäude eine neue Treppe, neue Elektroanlagen, Dämmung und auch Wände wurden verändert.

Ursprünglich wurde das Haus, das jetzt aktuell aber weichen muss, jedoch nicht nur von der Kita des Vereins genutzt. „Dort war einst unsere Kinder- und Jugendwohngemeinschaft zu Hause“, erzählt Borchert. Außerdem eben die Vorschüler, und es gab einen Sportraum für die Kita.

Noch früher war das große Gebäude jedoch das Diakonissenhaus, also das Schwesternhaus der sogenannten „Kinderheimat“, die später an die Stiftung Friedenshort überging. Erbaut wurde es etwa 1918. Schon ab 1909 versorgten Schwesternfrauen auf dem Zarrendorfer Gelände Kinder und Frauen, besuchten Kranke. In den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts lebten noch sieben Kinder und zwei Schwestern in der „Kinderheimat“.

Historie der „Kinderheimat“ Zarrendorf 1906 und 1907 kaufte Gräfin Bismarck-Bohlen von ihrem Witwensitz Niederhof aus zwei Büdnereien auf dem heutigen Gelände, auf dem der Verein LebensRäume in Zarrendorf tätig ist. Erstmals 1909 kamen Schwesterfrauen und besuchten Kranke, hielten Stunden für Kinder, Jungfrauen und Frauen. 1910 wurden die ersten beiden Kinder zur Betreuung im Kinderhaus aufgenommen, worin auch ein Landwirt wohnte. Die Kindergruppen wuchsen und die in 1906 gekaufte Büdnerei wurde das Knabenhaus (Abriss 1997). 1913 wurde die „Halle“ fertig. 1924 zog die Gräfin, auch benannt als Tante Lenchen, in die „Kinderheimat“. Sie vermachte 1933 das Werk „Kinderheimat“ ihrer Schwester Gräfin Eva von Tiele-Winckler, welche die Gründerin der Stiftung Friedenshort in Michowitz (Oberschlesien) war. Seither wurde das Trägergelände von verschiedenen Schwesterfrauen, „Mütterchen“, geführt. 1967 wurde der Glockenstuhl errichtet. Am 8. Juli 1979 erfolgte die Einweihung zum Elias-Schrenk-Haus – einem Erholungsheim der Landeskirchlichen Gemeinschaft Woltersdorf. 1995 pachtete die Produktionsschulen gGmbH das Gelände. 2006 gründete sich daraus der LebensRäume e.V. als anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe. (Quelle: Verein)

Seit Montag frisst sich der Bagger in das Gebäude. Quelle: Thomas Pult

Jetzt hatte das alte Haus jedoch ausgedient. Fachgerecht reißt eine Baufirma das Gebäude ab, die Mitarbeiter sortieren und trennen Holz und Bauschutt, um Platz für Neues zu machen. „Alle Genehmigungen liegen vor. Und wir brauchen eine neue, größere Kita“, sagt Tino Borchert. Gegenwärtig gibt es 49 Kita-Plätze des Vereins in Zarrendorf. Die Jungen und Mädchen werden von acht Erziehern betreut. Die Kita hat von Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr geöffnet.

Mit einem Neubau wollen wir unsere Kapazität auf 63 erhöhen“, informiert Borchert, 18 davon werden Krippenplätze sein. Die Nachfrage nach Kita-Plätzen sei groß und auch die Gemeinde unterstütze das Vorhaben, damit Zarrendorf vor allem für junge Familien attraktiv sei.

Von Almut Jaekel