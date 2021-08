Zarrendorf

Die Mädchen und Jungen, die die Zarrendorfer Kita „Rappelkiste“ besuchen, freuen sich über ein neues großes Spielgerät. Möglich gemacht hat das der Träger der Kita, das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Und dafür hat der freie Träger ordentlich in die Kasse greifen müssen: Immerhin kostete das Klettergerät mit Rutsche und Co. inklusive der aufwändigen Erdarbeiten 20 000 Euro. Und im vergangenen Jahr gab es für die kleineren Steppkes bereits ebenfalls ein neues Spielgerät.

Kleine, familiäre Kita

Die Kita an diesem Standort in Zarrendorf habe es schon zu DDR-Zeiten gegeben. „Seit 1995 gehört sie zum DRK“, sagte der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Nordvorpommern, Hans-Henry Hiller, vor Ort. Nur 27 Plätze und vier Erzieherinnen gebe es in der Einrichtung, sie sei daher sehr familiär, ergänzt die leitende Erzieherin Maja Kussin. Geleitet wird die Kita gemeinsam mit der Elmenhorster von Imke Pfennig. Insgesamt betreibt das DRK drei Kitas im Grimmener Bereich und insgesamt sechs im Kreis Vorpommern-Rügen. „Damit betreuen wir als DRK rund 400 Kinder und haben im Kita-Bereich zwischen 60 bis 80 Mitarbeiter“, berichtet Hiller.

Taavi und Ben (beide 5 Jahre) sind wie die anderen Kinder ganz begeistert vom neuen Spielgerät. „Wir finden die Feuerwehrrutschstange am besten“, sagen sie einmütig. Aber auch die große Rutsche und die Kletterteile werden beim OZ-Besuch gleich in Beschlag genommen. Fast noch schöner sei es allerdings gewesen, als die Bauarbeiter Torsten und Heiko mit Bagger und Radlader auf dem Gelände unterwegs waren.

Fassade wird 2022 erneuert

Auch Zarrendorfs Bürgermeister Christian Röver überzeugt sich vor Ort von der Neuanschaffung und wünscht den Mädchen und Jungen viel Spaß damit. Sowohl der Bürgermeister als auch der DRK-Geschäftsführer sind erst wenige Jahre im Amt. „Seitdem arbeiten wir gut zusammen“, bekräftigen sie. Und sie haben bereits ein nächstes Projekt an der Kita im Plan: Ab dem nächsten Frühjahr soll die Fassade des Gebäudes, das im Eigentum der Gemeinde ist, erneuert werden, verspricht Christian Röver.

Eine gute Zusammenarbeit gebe es auch mit den Eltern. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Hiller. Denn auch für sie sei es während der Corona-Einschränkungen nicht einfach gewesen. Den Erziehern sei jedoch sehr viel Verständnis entgegengebracht worden.

Von Almut Jaekel