Zarrendorf: Unfall beim Spielen – 8-Jährige tritt in eine Fuchsfalle 

Zarrendorf

Am Donnerstag wurde die Polizei in Grimmen alarmiert, weil ein 8-jähriges Mädchen beim Spielen in ein Tellereisen getreten ist. Als Kinder auf ein unbefriedetes Grundstück in Zarrendorf liefen, schnappte die ausgelegte Falle das Bein des Mädchens. Panisch schrie das Kind so laut, dass Ersthelfer schnell aufmerksam wurden und die 8-Jährige aus der Falle befreien konnten. Im Krankenhaus wurde eine sehr starke Prellung festgestellt.

Ein Unbekannter soll insgesamt zwei Fuchsfallen auf dem Grundstück, das für jeden frei zugänglich ist, ausgelegt haben. Die polizeilichen Ermittlungen laufen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Körperverletzung sowie des Verdachtes auf Jagdwilderei.

