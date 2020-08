Zauberei mit Till Frömmel im Vorpommernhus Klausdorf

Klausdorf

Das gab es lange nicht im Vorpommernhus: Zauberei! Und noch dazu von einem der jüngsten Bühnenkünstler in diesem Genre: Till Frömmel. Und der 22-jährige Künstler kommt auch noch aus Mecklenburg Vorpommern, nämlich aus Bad Doberan. Der Abend wird eine Vorpremiere zum neuen und daher brandaktuellen Programm.

Comedy, Improvisation und Magie

Till Frömmel bringt Comedy, Improvisation und Magie mit seiner neuen Tour auf die Bühnen Deutschlands. Mit nordischen Sensationen und rasanten Showeinlagen holt er die Zuschauer wortwörtlich mit ins Boot und lässt sie in verrückten Improspielen sogar selbst ans Steuerrad – jeden Abend neu, jeden Abend anders!

Anzeige

Eine Nachricht wird via Flaschenpost auf wundersame Weise über das weite Meer geschickt und jeder im Saal wird Zeuge einer magischen Teezeremonie. Till erweckt gemeinsam mit den Zuschauern eine alte skandinavische Sage zum Leben – immer augenzwinkernd und mit grandios improvisiertem Seemannsgarn. Der sympathische Fischflüsterer in Glitsch- und Gleitzeit geht mit dem kompletten Publikum auf Reisen und lässt zwei Menschen erleben, welch eigentlich unvorstellbare Verbindung zwischen ihnen möglich ist.

Weitere OZ+ Artikel

Wirbelwind des Nordens auf Tour

Wer genau hinsieht, der hört es auch! Comedy, Improvisation und Magie mit lautem Schmunzeln, offenen Mündern und Tränchen in den Augen. Der Wirbelwind des Nordens lotst als schlagfertiger Entertainer und Leuchtturm in der Brandung zielsicher durch die Show. Ein Kurzurlaub vom Alltag – noch authentischer wird’s nur mit Socken in Sandalen.

Tickets ab sofort

Nordlicht! Das ist ein immer wieder einzigartiger Abend so wirbelig wie der Wind, ein großes Bisschen verrückt, abwechslungsreich wie die sprudelnde See und dennoch mit beruhigendem Tiefgang. Till Frömmel ist live auf Tour ein absolutes Erlebnis, kommen Sie mit an Bord! Der junge Bad Doberaner wird Sie mit seiner Frische begeistern. Das hatte er auch schon im Oktober des vorigen Jahres bei der langen Nacht der Comedy in Stralsund geschafft.

Karten gibt es ind er Tourismuszentrale Stralsund oder direkt im Vorpommernhus unter Telefon 038323/81442.

Von Manfred Nicke