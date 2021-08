Klausdorf

Auf vieles mussten die Kinder und Jugendlichen in den letzten anderthalb Jahren verzichten. „Jetzt sollen sie auch mal Spaß haben“, meint Matthias Bahls, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Prohn. Dass das jährliche Jugendzeltlager der Jugendfeuerwehren des Amtes Altenpleen nach einer Pause im letzten Jahr nun endlich wieder stattfinden sollte, stand ganz oben auf der Wunschliste der verantwortlichen Jugendwarte der Wehren Prohn, Groß Mohrdorf und Altenpleen. Mit weiteren Betreuern und 38 Kindern im Gepäck schlugen sie erneut ihre Zelte in Klausdorf auf.

Neben der Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, wie der Fahrzeuggerätekunde und dem Löschangriff in Theorie und Praxis, haben die Jugendwarte Matthias Bahls, Britta Strehlow und Felix Grönwald auch Spiel, Sport und Spaß ins Programm aufgenommen. „Durch das Jugendzeltlager stärken wir auch die Kameradschaft und die Kinder der Wehren lernen sich untereinander kennen“, sagt Matthias Bahls. So bleibt dann auch reichlich Zeit für Spaß im Wasser, Fußballspiele oder eine Nachtwanderung.

Strahlrohr statt Spritze

Doch auch die Jüngsten durften die Erfahrung sammeln wie es sich anfühlt den Schlauch unter Wasserdruck so zu führen, dass imaginäre Feuer getroffen wird. „Das ist ein Strahlrohr – keine Spritze. Spritzen gibt es beim Arzt“, erklärte Matthias Bahls dem Nachwuchs, der auf die Pappflamme zielte. Da solche Übungen bei den 14-tägigen Trainingseinheiten nicht so oft auf dem Plan stehen, probierten sich die Mädchen und Jungen daran besonders gern aus. „Mit Wasser zu löschen und die Nachtwanderung gefallen mir am besten“, sagt die achtjährige Luna Leu.

„In der Ausbildung haben wir es nicht immer mit Schläuchen und Löschen zu tun. Ich finde es aber auch cool, dass wir hier im Camp übernachten. Man lernt neue Freunde kennen“, begründet die elfjährige Hannah Römer ihre Teilnahme am Zeltlager. Schon seit vier Jahren ist ihre Kameradin Lilli Schuldt bei der Feuerwehr Groß Mohrdorf dabei. „Weil es mir Spaß macht. Und hier im Zeltlager kann mit den Freunden auch noch mehr machen, wie die Nachwanderung oder am Strand baden“, so die Elfjährige.

Stralsunder LF8 begeistert auch die Jugend

Die älteren Jugendlichen beschäftigten sich auch besonders intensiv mit der Ausrüstung des Löschfahrzeuges. „Es ist schon besonders für sie, da sie sonst nur die kleineren Fahrzeuge kennen, die hier im Amtsbereich im Einsatz sind“, sagt Jugendwart Britta Strehlow. Nachdem das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Altenpleen bei einem Brand starken Schaden nahm und nicht mehr einsatzfähig war, lieh der Stralsunder Feuerwehr den Kameraden ein LF8. Dieses ist nicht nur größer, sondern hat auch noch einige Ausrüstungsgegenstände mehr an Bord.

Hier konnte dann auch gleich erklärt werden, wie dank einer Mittelschaumpistole der Löschschaum entsteht. Wilhelm Stache ist schon seit sieben Jahren bei der Feuerwehr in Groß Mohrdorf und zählt daher schon zu den Profis unter dem Nachwuchs. Der 17-jährige freut sich immer wieder auf das Zeltlager. „Hier geht es auch um das Gemeinschaftsgefühl zwischen den Jugendfeuerwehren. Es sind Leute, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht. Hier hat man nun auch mal Zeit zum Reden“, erklärt Wilhelm.

Für ein starkes Wir-Gefühl

„Es ist entspannter als die übliche Ausbildung und man macht etwas in größerer Gemeinschaft“, meint auch der 16-jährige Niklas Krohn von der Prohner Feuerwehr. Sowohl die Betreuer, als auch die Kinder und Jugendlichen sind sich einig, was dieses jährliche Campwochenende so wertvoll macht: die Kameradschaft. Seit vier Jahren ist auch Josephine Georg bei der Feuerwehr in Altenpleen. In Vorfreude auf das Zeltlager hat sie einen Kuchen in Form eines Feuerwehrfahrzeuges mitgebracht. „Ich habe bis jetzt aber jedes Jahr einen Kuchen gebacken. Nur immer einen anderen“, sagt die 15-Jährige. Für die gemeinsamen Mahlzeiten werden die Feuerwehren aber auch mit Brötchen vom Backhus und vom Fleischer Blohm unterstützt.

Von Wenke Büssow-Krämer