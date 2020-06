Zeugnisübergabe der Stralsunder Musikschule: Aber bitte mit Abstand!

Stralsund

Musikalisches in Zeiten von Corona: Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen hat die Musikschule der Hansestadt Stralsund einen feierlichen Schuljahresabschluss als interne Veranstaltung organisiert.

28 junge Nachwuchsmusikerinnen und -musiker erhielten in diesem Jahr ihre Zeugnisse in der Heilgeistkirche. Denn dort konnten die Schüler und Eltern und Lehrkräfte gemeinsam eine schöne Veranstaltung erleben – und das vor allem unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln.

Vorbereitung mit Hindernissen

Die mussten selbstverständlich auch in den vergangenen Monaten eingehalten werden, als sich die Musiker auf ihre Abschlussprüfungen ihrer Ausbildungsstufen vorbereitet hatten. Das war nicht einfach und konnte ohnehin erst nach der teilweisen Öffnung der Schule in Angriff genommen werden. Denn die Vorbereitungen sind nur im Präsenzunterricht sinnvoll, der erst seit dem 14. Mai –und das auch zunächst eingeschränkt – für die Pädagogen und Musikschüler möglich war. Da die beiden Säle in der Musikschule die einzuhaltenden Abstände für die 60 Gäste nicht boten, wurde für die Veranstaltung in die Heilgeistkirche ausgewichen. Schulleiter Wolfgang Spitz ist froh, dass nach der Wiedereröffnung der Musikschule wenigstens für einen Teil der Schülerinnen und Schüler ein Abschluss mit Zeugnisübergabe möglich wurde. Ein herzlicher Dank gilt neben der Kirchengemeinde auch dem Förderverein der Musikschule für die Unterstützung.

