Wegen eines Feuers an Bord hat sich ein Skipper in der Ostsee mit seiner Segelyacht auf eine unbewohnte Insel retten müssen. Am Freitagabend war der Segler zwischen Zingst und Hiddensee auf dem Wasser unterwegs, als er ein Hydraulikproblem bemerkte, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger(DGzRS) mitteilte.

Den Angaben zufolge steuerte der Skipper daraufhin die Insel Bock an, um sich dort an Land zu bringen und die Seenotrettung zu alarmieren. Diese war gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei, der Feuerwehr und dem Technischem Hilfswerk im Einsatz.

Die Seenotretter mussten Freitagnacht eine brennende Segelyacht bei der Insel Bock löschen. Quelle: Die Seenotretter - DGzRS

Als die Polizisten den Skipper von der Insel retteten, breitete sich das Feuer an Bord rasant aus, hieß es. Die elf Meter lange Segelyacht habe schließlich komplett in Flammen gestanden und sei vor der Insel versunken. Die Einsatzkräfte sicherten den Steg und legten Ölsperren aus.

