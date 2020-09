Vorstellungen in der Hansestadt - Circus Humberto in Stralsund: So leben die Artisten

In Stralsund heißt es wieder einmal: „Manege frei“. Bis Sonntag dürfen die Menschen aus der Region die Artisten des Zirkus Humberto in ihrem gelb-roten Zelt besuchen. Doch wie sieht das Zirkusleben abseits des Scheinwerferlichts aus?